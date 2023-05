Tempo e Cy criam assistência para mães, gestantes e casais

DIA DAS MÃES – Na semana do Dia das Mães, a ser comemorado neste domingo, 14 de maio, a Tempo anunciou parceria com a Cy, empresa provedora de produtos e serviços materno-infantis, para o lançamento do “Assistência Mãe & Pai”.

Trata-se de um produto cujo objetivo é atender gestantes, mães e pais, além de casais que estão em busca de formar a própria família, que necessitam de serviços de consultoria jurídica e trabalhista, apoio psicológico, terapia ocupacional, orientações de caráter geral e necessidades especiais, entre outros cuidados.

A meta é agregar valor ao portfólio de assistências do segmento “Família e Bem-Estar”, que conta com mais de 13 milhões de segurados, além da base completa de clientes da Tempo, hoje estimada em mais de 28 milhões de usuários cadastrados.

“Este mais recente produto do nosso portfólio tem como foco as pessoas que desejam formar uma família biológica ou estão passando pelo processo de adoção, oferecendo a elas todo tipo de auxílio para encaminhar soluções para as dificuldades enfrentadas no dia a dia, além de permitir um direcionamento e opções de escolha para se criar os filhos em um ambiente familiar equilibrado e humanizado”, destaca Joyce Suman, superintendente de Sales and Growth da Tempo.

Público-alvo

De acordo com Joyce, um dos principais públicos dessa nova modalidade de apólice são as mulheres que necessitam de orientações sobre cuidados, atenção, criação, proteção, educação e seja no momento de gestação, quanto as mães com filhos de até 6 anos e 12 meses. “São produtos e serviços que auxiliam a mulher a ser mãe descomplicando o seu dia a dia. Ao mesmo tempo engajam o ecossistema de mães empreendedoras, rentabilizando, fidelizando e otimizando o resultado de grandes empresas que contratam e oferecem os nossos serviços”, ressalta.

Além de possibilitar o atendimento de mães, pais e casais que desejam formar a própria família, o “Assistência Mãe & Pai” apresenta como importante diferencial para ser contratado a não restrição de gênero. Ou seja, agregado ao seguro de vida da pessoa, é um produto moderno e inovador que busca atender hoje às principais necessidades dos lares contemporâneos.

Dentre outras assistências, que são solicitadas por meio do chat ou através de agendamento prévio para consultas com profissionais especializados, figuram os serviços de consultoria jurídica e trabalhista, terapia ocupacional e apoio psicológico, além de uma série de cuidados materno-infantis relacionados à gestação saudável, como orientações sobre o trabalho de parto, pós-parto, adoção, amamentação e alimentação, comportamento e desenvolvimento infantil, orientações de caráter geral e necessidades especiais.

Para saber mais sobre o “Assistência Mãe & Pai”, os interessados podem acessar as redes sociais da Tempo (@tempo.com.vc) ouu enviar um email para [email protected].

