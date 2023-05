TEM Saúde aposta no público feminino para expandir negócios

A TEM Saúde anunciou a sua fusão com a Bella&Materna, para oferecer específicos para o público feminino. A operação expande os serviços oferecidos pela TEM Saúde, que passa a disponibilizar atendimento e trilhas de cuidados específicos para mulheres em todos os momentos da vida. “Vamos olhar para a mulher como um atendimento de saúde continuada, diariamente. Acreditamos que não vale apenas lembrar a mulher dos exames preventivos e esquecer dela nos demais dias. Cuidando da saúde da mulher de forma contínua e diária, vamos conseguir ter mais sucesso e trazer mais consciência sobre a saúde para as mulheres”, afirma a CEO da Bella&Materna, Simone Renata, que passa a integrar o time junto da TEM.

A nova empresa se preocupa com a saúde integral, conceito que está em alta no mercado, olhando para o bem-estar físico, emocional e no espiritual (envolvendo coisas que fazem bem á mulher).

A operação ocorre em um momento no qual a companhia intensifica seu olhar para canais B2B. Segundo Mariana Esteves, sócia e vice-presidente comercial da TEM Saúde, a movimentação visa oferecer aos atuais e novos parceiros, como varejistas, bancos, seguradoras e outras empresas de grande e médio porte, produtos de saúde personalizados e com maior aderência aos seus usuários finais (contratantes independentes ou colaboradores de empresas).

Camila Faroni, membro do board da TEM Saúde, explicou que o negócio atende o planejamento de se tornar um ecossistema de saúde acessível. “Somos uma empresa de tecnologia, com seres humanos por trás dela. Hoje, já temos um percentual maior de mulheres entre nossos clientes, por isso a Bella&Materna, vem para ser a melhor amiga da mulher”. Ela ressalta que haverá estratégias de marketing para catequizar a mulher sobre a necessidade de manter a saúde preventiva.

Para anunciar ao mercado a novidade, a marca promoveu na último dia 17 de maio, em sua sede na Vila Olímpia, em São Paulo, a roda de conversa “Vida executiva, carreira e família”, com Camila Farani, uma das empreendedoras e investidoras mais influentes no Brasil, fundadora da G2 Capital, e também membro do board da TEM Saúde; Ana Claudia Calil, CSO da MAWDY, antiga Mapfre Assistência; Marusia Gomez, conselheira nas empresas Parada Advogados, Inner Group e Ubica; Claudia Lopes, vice-presidente de comercial e marketing da Generali Brasil.

K.L.

Revista Apólice