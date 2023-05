Susep realiza reunião com a Fenacor

Compartilhar no

A Susep (Superintendência de Seguros Privados) realizou na última sexta-feira, 26 de maio, uma reunião com a Fenacor (Federação Nacional dos Corretores de Seguros).

A reunião faz parte da agenda da autarquia, que vem realizando diálogos com os principais atores do setor de seguros, buscando colher contribuições para o desenvolvimento do setor. Estiveram presentes o superintendente da Susep, Alessandro Octaviani, o Presidente da Fenacor, Armando Vergílio, entre outros representantes das duas instituições.

O superintendente destacou a importância da reunião com a Fenacor: “O amplo e constante diálogo com os corretores e a colaboração da categoria são de suma importância para o desenvolvimento dos nossos mercados”, afirmou Octaviani.

