Susep divulga relatórios Síntese Mensal de fevereiro e março

A Susep (Superintendência de Seguros privados) divulgou os seus relatórios Síntese Mensal, com dados do setor de seguros referentes aos meses de fevereiro e março de 2023. Os documentos foram produzidos pela entidade com base nos dados encaminhados pelas companhias supervisionadas à autarquia.

A arrecadação do setor supervisionado no mês de março de 2023 foi de R$ 90,52 bilhões, o que representa um crescimento de 10,2% em relação ao mesmo período de 2022. Quanto às indenizações e resgates, o setor retornou à sociedade cerca de R$ 58,70 bilhões no acumulado até o mês de março de 2023.

Os segmentos de seguros de danos e pessoas, excluindo-se o VGBL, apresentaram crescimento de 16,2% no acumulado do primeiro trimestre de 2023, em relação ao mesmo período de 2022, obtendo uma arrecadação acumulada de R$ 44,05 bilhões.

De acordo com a edição de março, nos seguros de pessoas, um dos destaques foi o seguro de vida, que atingiu R$ 6,95 bilhões até o mês de março. O valor corresponde a um crescimento de 12,3% em relação ao primeiro trimestre de 2022.

Os seguros de danos continuam apresentando bom desempenho, com alta de 18,3% na arrecadação de prêmios do acumulado até março de 2023 comparado ao mesmo período de 2022. A arrecadação de prêmios no seguro auto atingiu R$ 13,31 bilhões no primeiro trimestre do ano, valor 25,2% superior ao do mesmo período de 2022.

Estes e outros destaques estão detalhados nos relatórios Síntese Mensal de fevereiro e de março. Os documentos foram excepcionalmente disponibilizados em um único momento e podem ser acessados no site da Susep.

Para consultar os dados da autarquia de forma ainda mais dinâmica, acesse o Painel de Inteligência do Mercado de Seguros, o Painel Susep.

N.F.

Revista Apólice