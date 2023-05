SURA promove Road Show em todas as filiais do Brasil

Com o objetivo de estreitar o relacionamento com todos os corretores do Brasil e consolidar as suas estratégias regionais, a Seguros SURA promove o SURA Road Show em todas as filiais da companhia.

As regiões de Curitiba, Porto Alegre e Belo Horizonte inauguram a agenda do encontro de corretores. Jorge Andrés, presidente da seguradora; Daniel Betancur, vice-presidente de Negócios e Operações; Rodrigo Fujita, diretor Técnico; José Henrique, diretor Regional Sul; e Daniel Assis, diretor Regional Centro Norte, participaram dos eventos que contaram com mais de 100 participantes.

De acordo com Fujita, a rodada servirá para alinhar as estratégias, debater e criar soluções para aproximar ainda mais a SURA de seus parceiros. “O evento foi criado para estreitar ainda mais a relação que temos com nossos corretores. Estamos posicionando a empresa regionalmente, o que nos permitirá entender as necessidades regionais e assim, entregar soluções de seguros que façam sentido aos nossos corretores e clientes.”, comenta.

Para José Henrique, o encontro é de suma importância para as regiões, pois com uma estratégia assertiva, o crescimento da seguradora nas localidades será ainda mais potencializado. “Esse evento é de muita importância para os corretores e para a SURA, pois o nosso objetivo é crescer ainda mais nas localidades e com uma estratégia traçada juntamente com os nossos parceiros”, ressalta.

O presidente da SURA também comentou sobre os encontros. “As primeiras rodadas de negócios foram um sucesso, conseguimos alinhar as táticas com os nossos corretores e apresentar as nossas soluções para os novos parceiros de negócio. Para os próximos meses iremos para outras filiais, essa é mais uma etapa do processo de regionalização que a seguradora está realizando no Brasil” finaliza Andrés.

