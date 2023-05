Superintendente da Susep participa de reuniões no Ministério da Fazenda

O superintendente da Susep (Superintendência de Seguros Privados), Alessandro Octaviani, participou na manhã de ontem, 23 de maio, de reuniões no Ministério da Fazenda, em Brasília, dando continuidade à agenda de diálogos da autarquia com os principais atores do setor.

A primeira reunião do dia contou com a participação do Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do Secretário de Reformas Econômicas, Marcos Barbosa Pinto, além de representantes da CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras). Na pauta, o principal tema foi o Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros.

Na sequência, o superintendente participou de uma reunião com o Secretário Extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Appy; o Secretário de Reformas Econômicas, Marcos Barbosa Pinto; o diretor-presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, entre outros presentes.

Na última sexta-feira (19), a Susep iniciou a agenda de diálogos em reunião realizada com representantes da CNseg e, com o objetivo de colher contribuições para o desenvolvimento do mercado de seguros brasileiro, através de um amplo e constante diálogo, pretende realizar novos encontros e se reunir com representantes dos corretores, dos resseguradores, das insurtechs e dos consumidores, com outros órgãos públicos, além de outros atores que direta ou indiretamente possam contribuir para o crescimento do seguro no Brasil.

* Fonte: Gov.br