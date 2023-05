SulAmérica realiza encontro com corretores em Imperatriz (MA)

No dia 9 de maio, a SulAmérica marcou presença em Imperatriz, no Maranhão, para um encontro com os corretores locais. Objetivo principal do evento foi apresentar as mais recentes novidades nos produtos da companhia, além de destacar a relevância do corretor no cenário digital, os benefícios de adotar uma estratégia com links de contratação e o White Label.

Durante a reunião, foram abordadas as ferramentas disponíveis para auxiliar os corretores na distribuição dos produtos de vida, viagem, previdência e investimentos. A companhia enfatizou o papel dos corretores no ambiente digital, ressaltando as oportunidades e os resultados positivos que podem ser alcançados por meio da utilização dessas tecnologias.

Estavam presentes no evento a gerente regional Giselly Andrade, a gestora Ana Karla e a CM Assessoria. Com a oportunidade de compartilhar feedbacks imediatos sobre os benefícios de serem corretores da SulAmérica. Essa interação direta entre a empresa e os profissionais do setor possibilitou um diálogo aberto, fortalecendo a parceria entre a seguradora, os corretores e as corretoras.

“O encontro em Imperatriz/MA, demonstra o comprometimento da SulAmérica em expandir sua atuação e fortalecer sua presença regional, proporcionando suporte e capacitação aos corretores locais. Essa iniciativa contribui para o desenvolvimento do mercado de seguros no estado e evidencia a importância estratégica dessa região para a companhia.”, explica Giselly.

