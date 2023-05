SulAmérica e Merotto Consultoria promovem Coquetel com Investidores

Compartilhar no

A SulAmérica promoveu, em parceria com a Merotto Consultoria, um encontro entre clientes e executivos da companhia no último dia 26 de abril, na sede da seguradora, na capital paulista.

O evento, de nome Coquetel com Investidores, teve como objetivo reforçar a importância da Saúde Integral, bem como falar sobre o IndicaSAS, projeto da seguradora em parceria com a Órama, desenvolvido para apoiar corretores que buscam trilhar um novo caminho no mundo dos investimentos.

Por parte da SulAmérica, participaram a gerente de investimentos Gabriela Schor; a gerente Private, Ana Paula Carvalho; o gerente de relacionamento da Órama, Matheus Lima; a cientista política da Órama, Lorena Laudares; e o diretor comercial Marcelo Mascaretti.

Com sede em Vitória (ES), a Merotto nasceu do desejo de transformar a vida de cada um dos clientes através da gestão financeira, atuando como um Family Office e realizando gestão de patrimônio, gestão contábil e gestão financeira empresarial, além de corretagem de seguros.

Felipe Merotto é um corretor destaque no IndicaSAS, graduado em Harvard, evoluiu na ferramenta e planeja ampliar o relacionamento com SulAmérica e Órama para expandir negócios.

“Foi um bate-papo descontraído e rico, que abre as portas para as oportunidades de investimentos.”, afirmou Mascaretti.

