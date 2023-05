SindsegSC promove 1º Almoço do Mercado Segurador Catarinense

Na última terça-feira, 16 de maio, foi realizado pelo SindsegSC (Sindicato das Seguradoras de Santa Catarina) o 1º Almoço do Mercado Segurador Catarinense na Casa de Eventos Moinho do Vale, em Blumenau/SC. O evento reuniu diversas personalidades do mercado de seguros para fortalecer as amizades já existentes e criar novas conexões.

O cerimonial do evento foi conduzido pelo jornalista Joelson dos Santos. No primeiro

momento, foi cumprimentado as autoridades presentes e após o hino nacional, o

presidente da entidade, João Amato, recebeu a chave de Santa Catarina pelas mãos do vice-presidente do Sindicato, Rodrigo Chavantes.

Em seu discurso, Amato citou sobre a responsabilidade de dar continuidade a

gestão atual, o desafio de exercer a presidência do SindsegSC, e agradeceu a Zurich

Seguros, instituição na qual atua por mais de uma década. Ele lembrou também o quão valiosos são os encontros presenciais após o período pandêmico, e agradeceu o presidente do Conselho Diretor da CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), Roberto Santos.

Roberto destacou o cenário atual, as expectativas do mercado, trazendo uma visão atualizada do setor de seguros no Brasil, com dados legislativo e executivo. Apresentou também sobre o Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros, (PDMS), que é estruturado em quatro eixos de trabalho: imagem do seguro, canais de distribuição, produtos e eficiência regulatória, e que foram divididos em 65 iniciativas.

O PMDS tem dois objetivos principais: aumentar a parcela da população atendida em 20% pelos diversos produtos do mercado de seguros, previdência aberta, saúde suplementar e capitalização; e elevar o pagamento de indenizações, benefícios, sorteios, resgates e despesas médicas e odontológicas dos atuais 4,6% do PIB para 6,5% do PIB.

Ao final da palestra, como forma de agradecimento, Amato entregou a Roberto uma homenagem simbolizando Santa Catarina.

Para encerrar a solenidade que marcou a primeira edição do Almoço do Mercado

Segurador Catarinense, o mestre de cerimonias finalizou agradecendo ao Sincor-SC (Sindicato Dos Corretores De Seguros De Santa Catarina), que abraçou esse evento como apoiador, a mídia segmentada e ao público presente “nosso muito obrigado!”.

N.F.

Revista Apólice