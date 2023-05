Sincor-PR realiza workshops para debater futuro do corretor de seguros e PDMS

O Sincor-PR (Sindicato dos Corretores de Seguros do Paraná) realiza na próxima quinta-feira, dia 11 de maio, no Sesc da Esquina, em Curitiba, o primeiro workshop de 2023 para discutir temas do mercado de seguros. Os próximos eventos serão em Maringá, em 15 de junho; Londrina, em 10 de agosto; e Cascavel, dia 19 de outubro.

Os workshops têm como base o PDMS (Programa de Desenvolvimento do Mercado de Seguros), lançado recentemente pela CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), e como tema “Novos caminhos para um novo mercado”.

Programação

13h30 – Abertura

14h – Palestra sobre o PDMS (Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros) e metas até 2030;

14h30 – Painel de representantes de seguradoras, de corretores e de consumidores;

15h30 – Painel de Benefícios e sua importância para o PDMS por meio dos corretores;

17h10 – Painel de RE e a importância dos seus Diversos Ramos para o PDMS, por meio dos corretores;

18h30 – Palestra sobre necessidades e oportunidades aos corretores e seguradoras;

19h10 – Encerramento e coquetel de confraternização.

Se houver necessidade, a entidade poderá fazer pequenas alterações na programação. Os workshops são para corretores de seguros, funcionários de corretoras, funcionários de seguradoras e empresas afins.

O Sincor-PR informa que fez convênio com dois estacionamentos próximos e que disponibilizará van para o serviço de leva-e-traz do Sesc da Esquina para esses locais. Um é o Pátio Camilo Park, que fica na Avenida Vicente Machado, 579. O outro, Wynn Batel Hotel, na Rua Brigadeiro Franco, 1310. O convênio permitiu um valor único para o período.

O espaço reservado nesses estacionamentos, para esta parceria, é limitado a 30 veículos cada.

Para se inscrever gratuitamente, o interessado deve entrar em contato com as seguradoras patrocinadoras para obter o código promocional que dá direito ao desconto. As inscrições podem ser feitas através deste link.

As seguradoras que patrocinam os workshops são: OURO – Porto. PRATA – Bradesco, HDI, Junto Seguros, Liberty, Tokio Marine, SulAmérica. BRONZE – Sancor e Capemisa. O apoio institucional é do Sindseg-PR/MS (Sindicato das Seguradoras do Paraná e de Mato Grosso do Sul), CNseg, ENS (Escola de Negócios e Seguros), Berkley Seguros, Sicoob Euro Vale e Fenacor (Federação Nacional dos Corretores de Seguros).

N.F.

Revista Apólice