Simetria Brasil aposta na capacitação como diferencial de mercado

A Simetria Brasil elegeu a capacitação como um dos principais pilares da companhia. Atualmente, a empresa desenvolve três projetos: Mover-Sim, Academia de Vendas e Plano de Saúde na Prática.

“O Mover-Sim é um projeto de capacitação que visa ao desenvolvimento dos colaboradores e corretores com o objetivo de alinhar a equipe por meio da educação corporativa contínua e gestão do conhecimento”, explica o diretor de Operações da empresa, Leonardo Falcão. Segundo o executivo, a assessoria já realizou cinco encontros este ano.

O Academia de Vendas é um programa que se destaca pelo viés social. Busca formar novos profissionais para atuarem no setor de planos de saúde e odontológicos. “A formação é gratuita. Oferecemos a oportunidade de os participantes se tornarem intraempreendedores dentro das nossas unidades. Também levamos o aprendizado para aqueles que desejam ingressar em uma nova carreira, empreender e se aprofundar buscando especialização e profissionalização nesse segmento altamente respeitado e valorizado”, conta Falcão.

O Plano de Saúde na Prática é voltado à reciclagem dos corretores que já atuam na Simetria. De acordo com a coordenadora comercial da equipe externa, Karina Ribeiro, os encontros duram em torno de uma semana e abordam treinamentos sobre produtos, legislação e normas da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), novas técnicas e habilidades comerciais, regras de comercialização das operadoras, seguradoras e administradoras parceiras.

Darjan Duarte, coordenador comercial, que participou de um dos encontros do Mover-Sim, aprova a iniciativa. “A empresa mais uma vez me proporciona capacitação e desenvolvimento. Foi excelente, pois pude adquirir novas perspectivas sobre educação corporativa e gestão em geral. É gratificante fazer parte de uma empresa que se preocupa com o aprendizado constante de seus colaboradores”.

Rafaela Souza, gestora de Recursos Humanos, comenta a importância do Mover-Sim. “Tive o privilégio de participar e acompanhar quase todos os treinamentos e ações do projeto. Cada vez mais percebo como as pessoas precisam desse tipo de ação, uma vez que ficam tão imersas na rotina que se esquecem de desenvolver novas experiências”.

A gestora comenta que um dos benefícios do programa é “tirar” os participantes da zona de conforto para expandirem suas potencialidades. “Em cada encontro conseguimos ver como as pessoas saem da sala engajadas, cheias de ideias e prontas para colocar em prática o conhecimento adquirido. É gratificante fazer parte desse movimento”.

O atual cenário de constantes mudanças no mercado exige profissionais cada vez mais competentes, produtivos e criativos, ensina a consultora de Recursos Humanos e Coach, Lísia Beraldo. “O Projeto Mover-Sim veio com essa finalidade de melhorar a qualidade de trabalho do nosso time, desenvolvendo o potencial de cada um com treinamentos sobre autoconhecimento, inteligência emocional e coaching de equipe. Estamos preparando o caminho e criando gestores mais humanizados e solucionadores. Para manter uma posição de destaque no setor, não basta ter técnica e conhecimento se não tiver atitude de líder”, enfatiza

O diretor-executivo da empresa, André Beraldo de Morais, ressalta que a Simetria investe na capacitação como diferencial competitivo. “Está em nosso DNA a valorização e o desenvolvimento das pessoas. Colaboradores capacitados, engajados e satisfeitos. Corretores bem-preparados para efetuar uma venda assertiva e responsável. Clientes satisfeitos e promotores de nossa marca. Esses são os fatores do sucesso, saúde financeira e manutenção do nosso negócio”.

