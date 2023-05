Sherpa lança ferramenta para corretores ampliarem presença no digital

Visando facilitar o cotidiano dos corretores de seguros com as demandas de design e gestão das redes sociais, a Sherpa Digital desenvolveu um produto que facilita o acesso aos vídeos, legendas, imagens, dentre outros. São mais de 700 designs e mais de 300 vídeos com um valor acessível, para que todos possam ter acesso e utilizar.

O recurso oferece destaques para o Instagram, a organização das datas comemorativas, além do ebook “Instagram para Corretores de Seguros”, que ajuda o corretor a entender como se posicionar na rede com conteúdos e marketing de indicação.

Ricieri Moraes, desenvolvedor do recurso para gestão online, afirmou que a agilidade e a dinâmica da gestão do conteúdo e o custo-benefício são essenciais para gerar um suporte diferenciado. “O corretor que adquirir o serviço vai economizar tempo e dinheiro. As legendas foram muito bem escritas, além dos textos usados nos materiais. Posso afirmar que tudo foi pensado para entregar qualidade em uma comunicação personalizada. São dois anos de conteúdo estratégico para complementar as ações das corretoras”.

As assessorias, sindicatos e outros players que desejarem ser afiliados, podem ajudar na divulgação e ter benefícios. Para conhecer, basta acessar o link.

N.F.

Revista Apólice