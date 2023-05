Seguro patrimonial rural protege riscos de incêndio e explosão em fazendas

Um acidente ocorrido em uma fazenda no Texas, nos EUA, no dia 10 de abril, provocou a morte de 18 mil vacas e deixou uma funcionária gravemente ferida. Até o momento, especulações apontaram que, possivelmente, após o superaquecimento de um sistema de remoção de esterco e ignição de gás metano presente no local, houve uma grave explosão, seguida de incêndio.

De acordo com o Comissário para a Agricultura do Texas, Sid Miller, os fatos ocorridos estão sendo investigados. “Esse foi o incêndio em celeiro mais mortal para o gado na história do Texas e a investigação e a limpeza podem levar algum tempo. Há lições a serem aprendidas e o impacto deste incêndio pode influenciar a área e a própria indústria para que tragédias como essa possam ser evitadas no futuro”, declarou o comissário em comunicado oficial.

Essa notícia registrou repercussão internacional e aqueceu debates sobre a segurança das instalações pecuárias e potenciais riscos que poderiam ameaçar a criação de animais. De acordo com Guilherme Frezzarin, superintendente de agronegócio da seguradora FF Seguros, as benfeitorias presentes em fazendas, como galpões e currais, podem ser prejudicadas por incêndios e explosões. “Além disso, outros riscos como vendavais e chuvas excessivas podem causar destelhamento e outros tipos de avarias nas estruturas das benfeitorias”, afirma.

A criação de gado de leite, em especial, requer salas de ordenha, tanques de resfriamento de leite e outros equipamentos que são essenciais para a produção de leite. As estruturas físicas, máquinas e equipamentos e até mesmo os animais podem ser gravemente prejudicados durante a ocorrência de intempéries.

Outro exemplo de atividade que enfrenta esses potenciais riscos é a avicultura, já que os aviários são compostos por uma série de equipamentos importantes, como comedouros, bebedouros, sistemas de climatização, entre outros, que são essenciais para garantir o bem-estar das aves e a produção de carne de frango e de ovos.

“A utilização de cama aviária, que é um material inflamável, pode facilitar o alastramento de incêndios. Além disso, os frangos são animais muito sensíveis que ficam confinados em ambiente enclausurado. Mesmo com um bom controle de climatização, se houver alguma explosão, foco de incêndio ou até apenas a incidência de fumaça no aviário, o produtor pode perder um lote inteiro de aves”, diz Frezzarin.

Proteção patrimonial

É nesse contexto que o seguro patrimonial rural pode ser uma ferramenta valiosa para os produtores. Essa modalidade de seguro que tem como objetivo proteger o patrimônio do agricultor ou pecuarista contra perdas ou danos que possam ocorrer em sua propriedade rural e assim garantir a perpetuidade da produção agrícola ou de proteína animal, leite e ovos.

O seguro patrimonial rural protege bens que não tenham sido oferecidos em garantia de operações de crédito rural. De acordo com Frezzarin, o produtor pode contratar a apólice para proteger benfeitorias, máquinas e equipamentos e mercadorias, abrangendo produtos agrícolas ou animais. “A apólice pode ser customizada para determinar item a item o que será coberto pelo seguro”, explica o superintendente de agronegócio da seguradora.

Coberturas

De forma geral, é possível mitigar os riscos de incêndio, queda de raio e explosão. Além disso, a depender dos itens escolhidos para serem assegurados, a FF Seguros oferece várias opções de proteção extra. O produtor pode optar por contratar cobertura adicional contra danos elétricos; roubo e furto mediante arrombamento; vendaval; granizo; inundação; tromba d’água; acidentes de transporte; fumaça; responsabilidade civil por exploração agrícola; responsabilidade civil por fuga de animais; cobertura para repor lucros cessantes, entre outras.

Ao contratar um seguro patrimonial para benfeitorias, máquinas e equipamentos e mercadorias, o produtor rural pode ter a tranquilidade de saber que o seu negócio estará protegido. Em caso de sinistro, o seguro pode cobrir os prejuízos causados pelo evento, permitindo que o produtor se recupere mais rapidamente e volte a produzir.

N.F.

Revista Apólice