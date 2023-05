Seguro cyber impulsiona carreira de corretores

O Cyber Risk, ou Risco Cibernético, na tradução para o Português, é hoje uma ameaça global, que tem levado potências econômicas, como Estados Unidos, Japão, Rússia, Inglaterra, França e China, a ampliar investimentos em soluções para mitigação desse problema. No Brasil, o panorama também inspira cuidados e demanda providências. Em 2021, o País se tornou o segundo maior alvo de ciberataques em todo mundo, superando a marca de 439 mil casos, ficando atrás apenas dos EUA.

Os ciberataques afetam tanto pessoas físicas quanto jurídicas e o crescente aumento do trabalho e estudo remotos impulsionaram o número de ameaças cibernéticas. Segundo dados do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), os prejuízos causados por esses episódios chegam à soma de US$ 90 bilhões anuais, em todo o Planeta.

Outro levantamento, feito pela Statista, plataforma online que oferece estatísticas e relatórios especializados em dados de mercado, mostra que o custo anual dos crimes cibernéticos pode crescer até 40% e atingir US$ 11,5 trilhões em 2023.

Vazamento de dados e ataques hackers, especialmente a empresas e órgãos públicos, são os campeões de uma extensa lista de problemas que fizeram disparar a procura pelos seguros de Riscos Cibernéticos.

De acordo com dados da FenSeg (Federação Nacional de Seguros Gerais), a modalidade arrecadou, entre janeiro e setembro do ano passado, R$ 123 milhões, crescimento de 75% em comparação com os primeiros nove meses de 2021. No mesmo período do ano passado, o total comercializado foi de R$ 70 milhões.

Curso de extensão para gestores

Diante das ameaças digitais, a melhor estratégia de prevenção e combate é tornar a segurança parte integrante da cultura e da estrutura das organizações. Para isso, além da procura pelas coberturas securitárias, muitas empresas estão investindo em profissionais da área de Gestão de Dados.

Atenta a esse cenário, a ENS (Escola de Negócios e Seguros) desenvolveu o curso de extensão Cyber Security para Gestores. Ministrado em parceria com a IBM, o programa atende à demanda por profissionais especializados e plenamente atualizados, ao mesmo tempo em que apresenta ferramentas para combater e prevenir os ciberataques.

As aulas abordam uma experiência em gestão relacionada a sistemas de segurança que entendam, raciocinem, aprendam e reajam proativamente às ameaças cibernéticas, e os alunos contam com micro palestras conduzidas por profissionais do mercado, que agregam informações e temas para os debates.

Com corpo docente experiente e atuante, o programa é ministrado nas modalidades online com aulas ao vivo e presencial, diretamente da Sala do Futuro da ENS, em São Paulo (SP). O investimento é de R$ 2.540,00, valor que pode ser parcelado. Mais informações estão disponíveis no site da instituição.

N.F.

