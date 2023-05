Seguralta registra alta de 15% na adesão ao Seguro Fiança Locatícia

Jovens entre 25 e 39 anos, ou mais conhecidos com a geração Millenials, têm preferência por alugar (80% deles) ao invés de comprar imóvel para morar. É o que aponta pesquisa da agência Today. Dentre os requisitos que os inquilinos mais levam em consideração antes de locar um imóvel é a localização dele. Ainda de acordo com levantamento da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), a preferência de 71% das pessoas é por morar próximo ao local de trabalho.

Considerado uma garantia locatícia, o Seguro Fiança Locatícia traz segurança no recebimento dos valores da locação para o locador. A cobertura principal do seguro fiança é a inadimplência de aluguel. Nilton Dias, diretor de relacionamento da Seguralta, explica que este tipo de seguro tem como principal objetivo facilitar o processo de locação tanto para o inquilino quanto para o proprietário. Para o inquilino proporciona maior praticidade, pois não precisa ter fiador e também não ter que deixar um valor em caução. Para o proprietário, a garantia do pagamento dos aluguéis e do recebimento das taxas administrativas e da assessoria em caso de eventual ação de despejo, assim como coberturas adicionais, os danos ao imóvel, condomínio, IPTU, entre outros.

O diretor conta que na Seguralta houve um aumento de 15% na adesão ao Seguro Fiança Locatícia em relação aos últimos 12 meses. “Os valores do seguro são muito variáveis, pois dependem de quanto custa o aluguel e as demais despesas, porém inclui normalmente o aluguel, os danos ao imóvel, condomínio, IPTU, água e luz”.

Segundo Dias, a contratação é simples: após a análise cadastral do inquilino que normalmente é realizada online, já se pode contratar o seguro vinculando ao contrato de locação.

N.F.

Revista Apólice