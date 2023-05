Seguradoras faturam R$ 15,3 bilhões em março

A 31ª edição do Boletim IRB+Mercado, divulgada ontem, 22 de maio, pela plataforma IRB+Inteligência, mostra que as seguradoras faturaram R$ 15,3 bilhões em março, alta de 17,3% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado é 12,7% maior que o registrado em fevereiro. A maior variação mensal foi verificada no segmento Crédito e Garantia: crescimento de 27,1%.

No acumulado do ano, por sua vez, o setor emitiu R$ 44 bilhões em prêmios, variação positiva de 16,4%, ante o primeiro trimestre de 2022. Este foi o maior crescimento trimestral da série histórica, iniciada em 2014, com avanço de dois dígitos em todos os segmentos. Automóvel foi o destaque do primeiro trimestre de 2023, com 25% de crescimento.

O relatório, que considerou números publicados pela Susep (Superintendência de Seguros Privados) até 03/05, indica que a sinistralidade geral de março apresentou queda de 10,8 pontos percentuais (p.p.) em relação ao mesmo período de 2022, fechando em 47,5%. Desde julho de 2022, o índice vem caindo mês a mês. No primeiro trimestre de 2023, o recuo foi de 17,5 p.p, para 47%, considerando a base anual. A redução foi impulsionada, sobretudo, por Vida (- 2,3 p.p).

Por segmento

Em março, Vida faturou R$ 5,1 bilhões, acumulando alta de 12,8% no primeiro trimestre desse ano. O segmento fechou o trimestre respondendo por 33,5% dos prêmios emitidos, com sinistralidade de 29,7%. Já Automóvel, que ampliou a participação no mercado de 28,3% no primeiro trimestre de 2022 para 30,3% no primeiro trimestre de 2023, arrecadou R$ 4,9 bilhões no terceiro mês do ano. Com isso, a variação no trimestre foi positiva em 25%. Já a sinistralidade fechou o período em 61,8%.

Danos e Responsabilidades (18%) faturou R$ 2,6 bilhões em março, obtendo avanço de 10,9% no primeiro trimestre de 2023. A sinistralidade foi de 44,5% considerando os três primeiros meses do ano. Individuais contra Danos (7,7%) emitiu R$ 1,2 bilhão em prêmios, em março, com variação de 14,5% no trimestre e sinistralidade de 40,8%.

O faturamento de Rural (7,1%) chegou a R$ 920 milhões em março. O valor, somado ao arrecadado em janeiro e fevereiro, permitiu ao segmento atingir o maior montante da série histórica, iniciada em 2014, para um primeiro trimestre: R$ 3,1 bilhões, com alta de 17,4% ante 1T22. Já a taxa de sinistralidade foi de 55,6%, com redução de 180,8 p.p. em relação ao mesmo período do ano anterior.

Já Crédito e Garantia (3,3%) arrecadou R$ 506 milhões em março, avançando 15,1% no primeiro trimestre desse ano. Já a sinistralidade fechou o primeiro trimestre de 2023 em 68,8%, alta de 51,1 p.p. frente ao primeiro trimestre de 2022.

O Boletim IRB+Mercado resume as operações de seguros, considerando os seguros de danos, responsabilidades e pessoas. A edição também lista os cinco maiores grupos seguradores por linha de negócios. A análise está disponível, na íntegra, no site do IRB Brasil RE. No mesmo endereço, o Dashboard IRB+Mercado Segurador permite consulta dinâmica e gratuita às informações de todo o setor.

