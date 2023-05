Sabemi Seguradora divulga Política de Sustentabilidade

As questões socioambientais e de governança, sintetizadas na sigla ESG, são temas cada vez mais relevantes e presentes no cotidiano das organizações. As expectativas da sociedade e a legislação mais exigente, aliadas a fatores como a crescente preocupação com políticas de compliance, vem exigindo das empresas um efetivo comprometimento com a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos.

Atenta a este cenário, e em conformidade com a Circular 666/2022 da Susep (Superintendência de Seguros Privados), a Sabemi Seguradora lançou, recentemente, a sua Política de Sustentabilidade. Baseado nas boas práticas de ESG, o documento determina os princípios e as diretrizes para a condução dos negócios da companhia. “São orientações compatíveis com a nossa estrutura organizacional e que buscam um desempenho ambientalmente adequado, socialmente justo, culturalmente diverso e economicamente rentável”, explica a diretora de Planejamento Estratégico e Compliance da empresa, Eliana Schwingel Diederichsen.

Disponível para download no site, a Política de Sustentabilidade permeia toda a atuação da seguradora e tem impactos especialmente nas áreas de gestão de riscos, produtos e marketing. Logo na apresentação do documento, estão definidas as responsabilidades de cada ente envolvido no cotidiano da empresa: colaboradores, Comitê de Sustentabilidade e Gerenciamento de Riscos Socioambientais, área de Compliance e Riscos, setor de Planejamento Estratégico e Processos, equipe de Auditoria Interna e Diretoria Executiva.

“Todos estão muito engajados e motivados para a efetiva implementação das orientações estabelecidas”, afirma Eliana. De acordo com a diretora, o setor de seguros tem um papel fundamental na adaptação das empresas às novas exigências globais referentes às práticas ESG. “Os aspectos que envolvem a questão da sustentabilidade, assim como suas consequências, devem ser vistos a partir da perspectiva de riscos e oportunidades e, nesse sentido, o setor de seguros é altamente especializado e fundamental para a adaptação a esse novo cenário global”, argumenta.

Princípios de sustentabilidade

A Política de Sustentabilidade da Sabemi está dividida em 10 temas: objetivo e aplicação, documentos complementares, responsabilidades, introdução, deveres e compromissos, princípios, diretrizes – meio ambiente e mudanças climáticas, diretrizes – relacionamentos com partes interessadas, diretrizes – gestão dos riscos e diretrizes – negócios e sustentabilidade.

Na sexta parte do documento, são apresentados os princípios e diretrizes gerais que norteiam a condução dos negócios e a atuação dos colaboradores da empresa. São eles:

– A promoção do crescimento econômico sustentável e ético por meio do trabalho digno e produtivo, da modernização tecnológica e da inovação;​

– O respeito e a proteção dos direitos e garantias fundamentais e dos interesses comuns;​

– A atuação conjunta com as partes interessadas para o desenvolvimento de soluções sustentáveis e a promoção de uma sociedade mais resiliente e inclusiva;​

– A Gestão dos Riscos e Impactos de sustentabilidade;​

– A proteção do meio ambiente, sua reparação ou quando possível a restauração;​

– A prevenção da poluição e a redução dos impactos causados por intempéries frequentes e severas ou por alterações ambientais de longo prazo;​

– A transição para uma economia de baixo carbono;​

– A melhoria contínua das atividades, produtos, serviços e operações;​

– O atendimento dos requisitos legais aplicáveis e outros requisitos subscritos;​

– A demonstração dos avanços e resultados obtidos com a implementação da Política de Sustentabilidade, mediante linguagem clara e acessível e de forma regular e pública.​

Com a publicação da Política de Sustentabilidade, a meta é reforçar cada vez mais o compromisso da Sabemi com o desenvolvimento sustentável e assegurar que o documento seja respeitado e implementado em todos os âmbitos da empresa. “A publicação desta Política de Sustentabilidade, assim como as demais ações que já vêm sendo desenvolvidas nessa área, é mais um marco importante deste ano do cinquentenário da seguradora”, ressalta Eliana.

N.F.

Revista Apólice