Ricardo Bottas é o novo CEO do UnitedHealth Group Brasil

O UnitedHealth Group Brasil anunciou hoje, 15 de maio, a contratação de Ricardo Bottas para a posição de CEO da companhia. Formado em administração de empresas, com especialização em finanças corporativas, Bottas trabalha há 26 anos em companhias abertas, passando pelos setores de saúde, seguros, energia elétrica, petróleo e gás.

Ex-CEO da SulAmérica, onde atuou por 8 anos, ele substitui no comando do UnitedHealth Group Brasil o pediatra José Carlos Magalhães, que se aposentou no fim de 2022. O executivo assume a posição com a missão de combinar a aceleração do crescimento com a alavancagem da sustentabilidade da operadora, alinhando as oportunidades e sinergias entre suas unidades de negócios.

“É uma honra e um grande desafio representar no Brasil uma empresa tão sólida e relevante para a promoção de saúde no mundo como o UnitedHealth Group. A agenda é a de crescimento com sustentabilidade, sempre entregando qualidade aos nossos clientes e beneficiários, um dos valores relevantes do grupo. Possuímos ativos e valores fundamentais, como nosso time e nossas marcas, e pretendo avaliar com a equipe como fortalecer e avançar em parcerias estratégicas e no desenvolvimento de novas oportunidades de negócios. Considero que esta seja a maior oportunidade da minha carreira no exato momento em que, passados 10 anos, o UHG reitera seu compromisso de longo prazo com o país”, afirma Bottas.

N.F.

Revista Apólice