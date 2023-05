REP comemora 37 anos de experiência em seguros corporativos

A REP Seguros chegou ao seu 37º aniversário comemorando um crescimento expressivo nos últimos anos. Atualmente, a corretora de seguros corporativos conta com 8 sedes, localizadas em 7 estados brasileiros, sendo que três estão de casa nova, com escritórios maiores. No exterior, a empresa tem parcerias com operações internacionais em mais de 130 países.

Na noite de ontem, 24 de maio, cerca de 100 pessoas se reuniram no Café Journal, em São Paulo, para celebrar essas conquistas junto com a diretoria da empresa.

O CEO da REP, Bruno Weiler Cervi, foi responsável por representar a empresa na fala que abriu a noite. “Nós reconhecemos e agradecemos a parceria de todos. Foi com o esforço de vocês, e de toda a nossa equipe, que a gente conseguiu os resultados positivos do crescimento dos últimos anos, e que faz com que a gente tenha possibilidades de sonhar e planejar os próximos 37 anos”, comemorou.

O executivo ainda destacou a importância do trabalho duro e de qualidade realizado pela empresa. “Trabalhamos pensando sempre na excelência do atendimento aos nossos clientes, na boa relação que nós temos com o mercado e no desenvolvimento de toda a nossa equipe. Acreditamos muito em manter a nossa essência, com muita humildade e agilidade nos serviços e contando sempre com o apoio de todos vocês”, completou. Em seguida, convidou os presentes para um brinde.

Já o presidente do conselho da REP, Rogério Walmor Cervi, enfatizou que a escolha de São Paulo para sediar a festa de 37 anos da empresa se deu pela representatividade da cidade. “A gente definiu São Paulo porque aqui é a capital brasileira dos negócios e grande parte do mercado segurador está aqui. Além disso, nós definimos, no nosso planejamento, que avançaremos com mais força em São Paulo e a inauguração do novo escritório é uma parte desse projeto de investimento também. Mas o objetivo principal é confraternizar com amigos e parceiros do dia a dia e o fato do evento ser aqui facilita muito esse encontro”, destacou.

Cervi, que é um dos fundadores da empresa e já passou por muitos aniversários, contou o que esse ano traz de singular. “Cada aniversário tem o seu valor, mas esse, em especial, mostra a consolidação do trabalho da corretora e um momento de lançamento da empresa para um novo patamar”, afirmou.

O presidente da REP, Felipe Weiler Cervi, reforçou que a comemoração dos 37 anos é um momento de confraternização com o mercado de seguros, que em grande parte se concentra em São Paulo. “Queremos estreitar ainda mais nossos laços comerciais com esse mercado, porque isso traz benefícios para nosso cliente. Já estamos há muitos anos em São Paulo, mas o nosso escritório novo e as novas contratações que queremos fazer trarão a fidelização da nossa marca aqui”, finalizou.

