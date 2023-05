Prudential do Brasil celebra Mês da Consciência Ética

Anualmente, a Prudential do Brasil promove uma programação especial junto aos colaboradores e reafirma seu compromisso de construir uma cultura pautada pela integridade para celebrar o Mês da Consciência Ética. Neste ano, ao longo do mês de maio e início de junho, a companhia realizou treinamento, rodas de conversa e palestra para sensibilizar os profissionais e reforçar a importância da manutenção das melhores práticas éticas na empresa. As ações fazem parte de uma iniciativa global da seguradora.

A programação conta com a palestra “Agir com Integridade”, ministrada por Cláudia Pitta, consultora, palestrante, professora e conselheira de administração certificada pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). Outras iniciativas são: um treinamento sobre como se posicionar em dilemas éticos e apoiar seus pares e líderes na tomada de decisão; uma conferência internacional de liderança ética; e rodas de conversa com membros do Comitê de Ética, entre outras atividades.

“No Mês da Consciência Ética, incentivamos a reflexão sobre ética, cobrindo diversos aspectos do tema, em uma programação que reforça a troca de experiências e percepções, ajudando a difundir cada vez mais a consciência da forma como fazemos negócios na Prudential. Fazer a coisa certa é a única forma de fazer e por aqui levamos essa frase muito a sério, unindo nosso propósito, princípios e valores éticos ao jeito que trabalhamos o hoje e construímos o amanhã”, destaca Gabriela Al-Cici, diretora de RH, CHRO e BEO (Business Ethics Officer) da Prudential do Brasil.

Trabalhar com integridade é um princípio fundamental na forma como a companhia conduz o seu negócio e a iniciativa global leva os colaboradores a refletirem sobre decisões tomadas no dia a dia. A jornada de conscientização tem impacto interno e externo, e os valores Digno de Confiança, Foco no Cliente, Respeito Mútuo e Vencer com Integridade continuam a definir o que significa trabalhar na empresa.

A seguradora disponibiliza um canal exclusivo para comunicação segura e, se desejada, anônima, de situações que violem o Código de Ética e Conduta da Prudential ou ainda a legislação vigente.

