Porto registra lucro de R$ 332.8 milhões no 1º trimestre

Os resultados da Porto no primeiro trimestre de 2023 apresentaram aumento de receitas nas quatro verticais de negócios em comparação com o mesmo período de 2022. O lucro líquido atingiu R$ 332,8 milhões, um crescimento de 90,1%, que representa o maior resultado da Companhia para um primeiro trimestre.

No trimestre, o crescimento de receitas foi expressivo, com um aumento de 26,5% quando comparado ao mesmo período do ano passado, e ampliação de 10,2% em número de clientes, alcançando 12,7 milhões de consumidores dos produtos e serviços da companhia. Nas verticais, foram registrados crescimentos de receitas, que fecharam o período com os seguintes números: Porto Seguro com R$ 4.768,8 milhões (+24,1%); Porto Saúde com R$ 976 milhões (+32,7%); Porto Bank com R$ 1.105 milhões (+11,1%); e Serviços com R$ 147,5 milhões (+50,2%).

Na Porto Seguro, vertical que responde pelos produtos e serviços de seguros da empresa, as receitas do trimestre aumentaram 24,1% em comparação ao primeiro trimestre de 2022, impulsionadas principalmente pelo seguro Auto, que registrou 25,5% de incremento nos prêmios emitidos em comparação com o mesmo período do ano anterior. Os seguros de Ramos Elementares avançaram 20,8%, com destaque para o Empresarial, Residencial e Celulares. Outro destaque é para o segmento de Vida, que obteve aumento de 16,8% no período, liderado por Vida em Grupo e Prestamista.

O Índice Combinado da Vertical Seguros melhorou substancialmente, atingindo 91,1% (-8,7 p.p. vs. 1T22), explicado principalmente pela redução na sinistralidade do Auto, decorrente do aprimoramento na subscrição de riscos, aumento no controle de sinistros e recomposição tarifária.

A vertical Porto Saúde obteve uma superação de 32,7% nas receitas do trimestre, alavancado pela expansão de 35,4% nos prêmios do seguro Saúde, cuja carteira obteve um incremento de 58 mil vidas ante o mesmo período do ano anterior, alcançando 427 mil vidas. Os dados representam o maior lucro histórico da vertical de saúde da Porto em comparação com o mesmo período de anos anteriores. Nesta segmentação, o lucro líquido foi de R$ 43 milhões, o que aponta alta de 19% em comparação ao primeiro trimestre de 2022.

A vertical de negócios financeiros, representada pela marca Porto Bank, obteve avanço de receita na ordem de 11,1%, com ênfase para a expansão de 23,5% nas receitas de Consórcio e para o aumento de 240 mil negócios na vertical. Já a inadimplência das Operações de Crédito acima de 90 dias aumentou 0,4 pontos percentuais em comparação ao trimestre anterior, mas permaneceu 0,8 pontos percentuais abaixo da média de mercado.

Já no segmento de Serviços, a companhia registrou crescimento de 50,2% nas receitas, tendo um aumento de 41% na quantidade de usuários no modelo B2B nos últimos 12 meses em relação ao mesmo período do ano anterior. O crescimento do público está alinhado com a estratégia da empresa de gerar valor por meio da ampliação da oferta de serviços para novos segmentos. Ao total, a Porto realizou 1,2 milhão de assistências por meio dos prestadores de serviços neste trimestre.

O índice de eficiência operacional obteve uma melhora de 0,6 pontos percentuais no trimestre em comparação ao primeiro trimestre de 2022, alcançando um dos melhores patamares históricos da dompanhia, decorrente dos ganhos de produtividade observados ao longo dos últimos anos.

O retorno sobre as aplicações financeiras (ex-previdência) foi de R$ 293,6 milhões, o que representa uma rentabilidade equivalente a 79% do CDI. A rentabilidade do trimestre foi impactada principalmente pelo desempenho das alocações em renda variável. No comparativo anual, o resultado financeiro avançou 35,9%, atingindo R$ 162,8 milhões.

O período foi marcado também pela rentabilidade sobre o patrimônio de 12,4%, uma elevação de 4,9 pontos percentuais em comparação com o primeiro trimestre de 2022. Com isso, o ROAE ajustado, excluindo os efeitos dos ativos intangíveis, foi de 13,4% no 1T23.

