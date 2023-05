Porto reforça cobertura de seguro para eventos

Após o período de isolamento social provocado pela crise sanitária do Covid-19, o setor de eventos voltou a funcionar a todo vapor com encontros presenciais. Nessa retomada, uma grande festividade muito aguardada são as comemorações do mês de junho, celebradas por todo o país, as tradicionais festas juninas são repletas de comidas, bebidas, danças e brincadeiras típicas. E, para que a diversão seja garantida e aproveitada da melhor forma, a Porto Seguro é uma grande aliada neste momento pois possui em seu portfólio, coberturas e assistências personalizadas para estes tipos de confraternizações.

O seguro para eventos é destinado às pessoas físicas e jurídicas que atuam na prestação de serviços em eventos técnicos, esportivos, promocionais, sociais e religiosos seja na organização, promoção e/ou exposição e ampara todos os participantes diante de algum imprevisto. A modalidade está disponível para diversos segmentos de eventos, tais como: Confraternizações, Festividades, Encontros Religiosos Feiras, exposições, recreações, eventos técnicos, Espetáculos Teatrais, Circenses e Shows, Exibições Artísticas/ Políticas, Torneios esportivos entre outros.

Segundo Antonio Santos, gerente de Produtos de Ramos Elementares da seguradora, estar presente e ser lembrada em muitos momentos da vida das pessoas é o grande propósito da organização. “A Porto Seguro tem buscado proporcionar a melhor experiência aos clientes e inovar em seus serviços, sempre prezando pela proteção e cuidado em tudo que se propõe a fazer. Afinal, a sensação de segurança nos momentos mais importantes de nossas vidas faz toda a diferença.”

A contratação deste tipo de seguro pode ser feita numa única apólice abrangendo vários eventos, podendo ser simultâneos ou em locais e datas distintas, desde que esses eventos sejam do mesmo proponente. Além do pacote básico de contratação, com cobertura para o civil organizador e/ou expositor, o segurado pode escolher serviços adicionais como instalação, montagem, desmontagem, acidentes pessoais, equipamentos eletroeletrônicos musicais e cinematográficos, danos ao conteúdo do local de risco e outros.

N.F.

Revista Apólice