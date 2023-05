Porto Bank promove Feirão de Negociação de Dívidas com descontos

Clientes do Cartão de Crédito Porto Bank que estão com pendências financeiras poderão negociá-las durante o Feirão de Negociação de Dívidas, que será realizado entre os dias 16 e 31/05. A iniciativa chega para reforçar o compromisso que a empresa tem com seus clientes e parceiros de negócios, sempre em busca de manter suas relações e oferecer oportunidades únicas aos consumidores.

De acordo com a Serasa Experian, 70,71 milhões de brasileiros têm contas em atraso. Entre janeiro de 2022 e janeiro de 2023, o incremento de inadimplentes é de 5,3 milhões, o equivalente à população da Noruega. Com números alarmantes, a população busca meios de se regularizar, visando a adimplência e o equilíbrio das planilhas.

As oportunidades no Feirão da companhia para a regularização de pendências junto ao Cartão de Crédito Porto Bank, contarão com isenção de encargos, taxas reduzidas ou descontos de até 95% do valor principal, conforme critério de elegibilidade de cada cliente.

“A iniciativa da Porto Bank chega para proporcionar aos consumidores a negociação de valores em aberto considerando o momento do cliente. O objetivo é ouvir, atender e flexibilizar as melhores alternativas e apresentar soluções financeiras que atendam a todos, sem exceção”, reforça Marcos Loução, CEO da empresa.

Endividamento da população

O Feirão de Negociação de Dívidas promovido pela Porto Bank chega em um momento de extrema importância para que os clientes possam regularizar suas pendências. A pós-pandemia deixou reflexos econômicos bastante preocupantes, já que a população brasileira em geral precisou recorrer a créditos existentes no mercado para conseguir equilibrar o orçamento e garantir os custos básicos para sobreviver.

Um levantamento feito pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), divulgado em janeiro desse ano, apontou que 77,9% dos entrevistados fecharam o ano de 2022 com alguma dívida pendente. De acordo com os estudos, esse foi o quarto ano consecutivo em que o cenário não se apresenta favorável para o consumidor. Os dados obtidos apresentaram um aumento de 7 pontos percentuais se comparado com o ano anterior, que registrou taxa de 70,9%.

As amostras foram coletadas por intermédio da Peic (Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor), que ouviu cerca de 18 mil pessoas em todas as capitais brasileiras, além do Distrito Federal. Os clientes que estiverem com alguma pendência junto ao Cartão de Crédito Porto Bank, poderão negociar diretamente por meio do Portal de Autonegociação.

N.F.

Revista Apólice