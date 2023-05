Porto Bank participa de ação para clientes assistirem a Copa do Mundo Feminina

Em sua nona edição, a Copa do Mundo Feminina FIFA é um dos eventos mais aguardados deste ano, e, para embarcar nessa torcida, clientes Porto Bank Visa podem participar da campanha “de cara com a sorte” e ter a chance de concorrer a uma viagem para a Austrália para assistir a 02 jogos da competição, com direito a um acompanhante, um oferecimento Visa, parceira global da FIFA. No total, serão sorteados 2 ganhadores que poderão levar um acompanhante.

A promoção é um oferecimento da Visa e para concorrer ao prêmio, basta acessar o aplicativo da seguradora até o dia 02 de junho e dar o aceite na promoção. Com isso, a cada compra a partir de R$ 5 feitas com o cartão Porto Bank Visa, o participante recebe um número da sorte para concorrer aos prêmios. Transações feitas em wallets, em aplicativos de delivery, streaming ou em redes de supermercado, farmácias, restaurantes e postos de gasolina garantem o dobro de números da sorte. Dependendo da quantidade de transações feitas pelo participante, os números da sorte ganhos podem ser duplicados ou até triplicados*.

Além disso, os participantes da campanha também podem tentar a sorte no game Gol Premiado, disponível entre 29 de março e 09 de junho, no site da campanha, para concorrer a 118 prêmios no valor de R$ 200 em crédito na fatura.

“Sabemos que o futebol feminino ainda não tem a mesma visibilidade do masculino, mas acreditamos que desenvolver ações para divulgar a modalidade contribuirá a mudar esse cenário e está alinhado com nosso propósito de ouvir os interesses de igualdade de gênero da sociedade e incorporá-los ao desenvolvimento de nossos negócios”, destaca Ricardo Kaori, executivo da Porto.

“Tem sido perceptível o aumento no interesse das empresas, como a Porto Bank, e das pessoas em participar da Copa do Mundo Feminina FIFA 2023. Nós estamos animados com o campeonato e queremos celebrar o futebol feminino e o trabalho realizado pelas atletas. Sabemos que, quando apoiamos o sucesso da mulher no esporte, apoiamos o sucesso da mulher em todos os lugares e reconhecemos o potencial ilimitado das mulheres ao redor do mundo”, conta Eliane Andreu, diretora de Marketing da Visa do Brasil.

N.F.

Revista Apólice

*a. Ganha 2 números da sorte ao invés de 1 – caso a transação válida tenha sido realizada (i) via wallet – Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay – ou (ii) em aplicativos de streaming e delivery (Spotify, Deezer, GloboPlay, Rappi, iFood, Uber, etc.) ou em redes de supermercado, farmácias, restaurantes e postos de gasolina.

b. Ganha números da sorte adicionais a depender da quantidade total de transações válidas, realizadas dentro do período de participação, conforme abaixo

i. Entre 10 e 20 transações válidas = os números da sorte recebidos serão multiplicados por dois.

ii. A partir de 21 transações válidas = os números da sorte recebidos serão multiplicados por três.