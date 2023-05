Porto anuncia processo de sucessão na presidência executiva

A Porto anunciou a seus acionistas e ao mercado em geral a escolha de Paulo Kakinoff para suceder a Roberto Santos, a partir de 02 de janeiro de 2024.

Kakinoff integra o Conselho de Administração da companhia desde março de 2020, atuando também nos Comitês de Auditoria, Marketing, Pessoas, Remuneração e Risco Integrado. O executivo tem 25 anos de reconhecida experiência executiva, exercendo a função de CEO na indústria automobilística e na aviação civil. Atualmente é membro do Conselho de Administração de empresas dos setores de construção civil, energia renovável, locação de ativos, papel e celulose, logística e mobilidade, além de ONG’s nas áreas de educação e esporte.

Roberto Santos ingressou no grupo como diretor-presidente da Azul Seguros em novembro de 2003, assumindo a presidência da Porto em 2018, tendo conduzido a empresa neste período de conquistas marcantes e notável performance. Santos atua também na função de presidente do Conselho Diretor da CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), onde continuará exercendo seu mandato. Ele seguirá no comando da operação da companhia até o final deste ano, quando passará a ocupar uma cadeira no Conselho de Administração.

Com este movimento, a seguradora reforça a estratégia de diversificação das suas áreas de atuação (Porto Seguro, Porto Saúde, Porto Bank e Porto Serviços), fortalecendo o ecossistema da empresa ao acelerar a trajetória de crescimento sustentável da companhia, com geração de valor a todos stakeholders.

