Pelo quarto ano consecutivo, Generali patrocina Festival de Cinema Italiano

Para celebrar seus 10 anos de icônicas edições, o festival 8½ Festa do Cinema Italiano contará com uma semana de programação especial nas principais cidades brasileiras. O evento acontecerá entre 22 e 28 de junho e, pelo quarto ano consecutivo, tem o patrocínio da Generali Brasil.

Considerado um dos festivais de cinema mais apreciados do mundo, a festa apresentará 10 filmes italianos em pré-estreia nacional, que serão divulgados por autores, atores ou diretores, convidados especialmente para o evento. Claudia Lopes, diretora Comercial e Marketing da Generali Brasil, ressalta: “A Itália está em nosso DNA. Por isso, estamos muito felizes em contribuir com o fomento à cultura italiana aqui no Brasil. Ao aliar arte e entretenimento, garantimos que mais pessoas tenham acesso a importantes obras do cinema”.

O conceito dessa nova edição traz um imaginário de férias e viagem pela Itália dos anos 80, uma época de grande sucesso do cinema italiano no Brasil. Os filmes serão apresentados em salas de cinema em mais de 10 cidades pelo Brasil, tais como Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Curitiba, Fortaleza e Vitória, confira a programação completa no site.

O Festival é realizado pela Associação Il Sorpasso e Risi Film Brasil, com o apoio dos Institutos Italianos de Cultura de São Paulo e Rio de Janeiro, da Embaixada da Itália, do Consulado Geral da Itália no Rio de Janeiro, do Ministero della Cultura da Itália e da Cinecittà, com organização logística pela Bonfilm.

Em 2022, mais de 15,3 mil pessoas participaram da 9ª edição do festival, que voltou a ser presencial. Antes, entre 2020 e 2021, de forma remota, a festa movimentou mais de 154 mil e 94 mil espectadores, respectivamente.

