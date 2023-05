Participação de executivos C-Level bate recorde no Insurtech Brasil 2023

Com a proposta de reunir as principais lideranças no mercado de seguros, o Insurtech Brasil contará mais uma vez com um público selecionado. Na edição deste ano, os chamados C-Levels (CEO, CTO, COO, CFO, entre outros) já são 54% do público inscrito, quase 5% acima da edição passada.

Considerado um dos principais eventos de tecnologia e inovação para o mercado segurador, o encontro busca desenvolver esse ecossistema através da oferta de insumos para a inovação e da expansão da indústria de seguros, atraindo a participação também de fintechs, varejistas e big techs.

“A participação crescente de C-Leves no evento tem relação direta com as constantes transformações do nosso mercado pela tecnologia. No ano passado quase não se falava de Embedded Insurance e a Inteligência Artificial Generativa (como o ChatGPT) ainda não existia, por exemplo. Por isso, muitos dos CTOs das seguradoras estarão no evento observando as tendências e as novas tecnologias que estão surgindo”, explica José Prado, CEO do Insurtech Brasil.

“Além disso, alguns assuntos evoluíram em relação ao ano passado, como Cybersecurity e o Open Insurance, que ainda era algo muito embrionário e hoje já caminha para a segunda onda”, completa.

O encontro deste ano contará com 31 painéis, sendo 11 no período da manhã na plenária principal e outros 20 que acontecerão em quatro salas durante a tarde. Para apresentar quase 30 horas de conteúdo exclusivo, o Insurtech Brasil deve reunir mais de 70 especialistas e executivos de empresas que estão inovando no setor.

Em sua 6ª edição, o evento acontecerá mais uma vez no Amcham Business Center, em São Paulo (SP), no dia 06 de junho, e deve reunir cerca de mil executivos e representantes de seguradoras, insurtechs, empresas de tecnologia, reguladores, além de distribuidores do varejo, bancos e do meio digital.

O evento conta ainda com o apoio da Icatu Seguros, Sensedia, Neoway, BB Seguros, Sem Parar, Mapfre, eBaoTech, Sompo Seguros, idwall, Tivit, IZA, Teros, Akad Seguros, ITG, OutSystems, add, EZZE Seguros, Capgemini, TecBan, Marsh McLennan, Guy Carpenter, Picktow, Meu Pet Club e Confitec.

Essas e outras informações, como a programação, os palestrantes e as inscrições, podem ser encontradas no link.

N.F.

Revista Apólice