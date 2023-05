Para expandir relacionamento com corretores, Zurich lança Filial Digital

Com foco em estreitar o relacionamento com os corretores e ampliar sua base de parceiros ativos, a Zurich passa a oferecer mais uma alternativa para marcar presença junto ao corretor: a Filial Digital.

“A seguradora quer estar onde o corretor está. E mais do que isso, a companhia quer falar com o corretor do jeito que ele quiser. Isso é muito importante e é o que talvez seja o grande diferencial da Filial Digital”, destaca Marcio Benevides, diretor executivo de Distribuição da empresa.

O executivo conta que a Filial Digital foi implementada a partir da escuta ativa dos corretores, e que consiste em mais um canal de relacionamento que a companhia coloca à disposição do parceiro corretor, juntamente com as Filiais Físicas e as Assessorias.

“O intuito é que, se o corretor quiser, ele tenha a opção de se relacionar com a companhia exclusivamente por meio de interfaces digitais”, ressalta Benevides.

Ele explica que o atendimento é humanizado, ou seja, não é feito por assistente virtual ou automatização. O corretor que optar por esse canal de vendas terá à sua disposição toda a estrutura da seguradora, inclusive um gerente Comercial Digital.

“É um atendimento personalizado, semelhante aos gerentes que os bancos disponibilizaram aos seus clientes nos canais digitais nos últimos anos”, detalha o executivo da Zurich. “São profissionais capacitados e treinados para trabalhar junto aos corretores, e que entendem as particularidades de cada estado brasileiro”, explica.

Este novo canal de vendas já está disponível para o Sul do país e para o estado de Minas Gerais, bem como a região Centro-Oeste. O projeto também está sendo expandido, este ano, para o interior de São Paulo.

“A ideia, como tudo o que temos feito com relação à expansão dos nossos negócios, é crescer de forma estratégica, com maturidade e investimento em tecnologia para atender às demandas de cada localidade. Demos mais um passo nessa direção e, em breve, devemos expandir a Filial Digital para novas regiões no Brasil”, revela Benevides.

Segundo o executivo, os corretores seguem tendo total abertura para se relacionar com a companhia no modelo tradicional, caso desejem. “Mesmo os corretores que optarem pela Filial Digital podem visitar nossas instalações físicas sempre que desejarem. Estamos de portas abertas para recebê-los, e esperamos aproximar ainda mais os corretores do nosso time comercial” finaliza Benevides.

Filial Digital na prática

Sérgio Luiz Malta Moreira, da Selumam Corretagem de Seguros, de Minas Gerais, foi um dos primeiros corretores a serem atendidos através da Filial Digital, ainda durante a fase piloto do canal. Corretor há quase 30 anos e parceiro de longa data da Zurich, ele conta que ficou desconfiado da nova forma de relacionamento com a seguradora.

“Confesso que fiquei preocupado, até então no meu entendimento, eu perderia o contato humanizado, passando a ser atendido com frieza e distância. Porém, a sensação foi extremamente diferente, o meu relacionamento com a empresa nunca esteve tão próximo”, comemora.

Para ele, a Filial Digital proporciona ao corretor mais pontos de contato com a companhia. “A proximidade é afetiva, emocional e ajuda demais no convívio diário. Além de auxiliar nas resoluções de obstáculos que surgem, temos acesso a orientações comerciais e dicas que nos ajudam a trilhar novos caminhos”, afirma.

Trabalhando com a Zurich há 15 anos, a corretora Jucileide Toniolo, da Vitta Giusta Corretora de Seguros, de Bento Gonçalves, destaca também o atendimento personalizado e rápido. “Tenho suporte para as questões comerciais do dia a dia e vejo facilidade e agilidade na troca de informações, que acabam sendo um grande diferencial no fechamento de negócios”, analisa.

Benevides pontua que a companhia teve a preocupação de alocar os gerentes Comerciais da Filial Digital em Filiais Físicas, com o objetivo de que estes profissionais de fato entendessem a realidade e a dinâmica de cada região. “Isso é importante para o corretor, que poderá contar com um profissional que entende o contexto dos clientes e dos locais onde o seguro será comercializado”, diz o executivo.

Ele destaca ainda que, na Filial Digital, o corretor pode entrar em contato de forma remota com o gerente Comercial Digital para esclarecer dúvidas ou mesmo fechar negócios. “A Zurich também vem utilizando os meios digitais para continuar oferecendo um atendimento de excelência tanto aos corretores quanto a seus clientes”, finaliza Benevides.

N.F.

Revista Apólice