Osten Group amplia oferta de seguros para todo o Brasil

Depois de criar sua própria corretora de seguros para atender o segmento de carros e motos, o Osten Group avançou neste segmento com a ampliação do portfólio de soluções, incluindo seguros empresariais, residenciais e de benefícios. A empresa desenvolveu uma solução digital, apoiada em Inteligência Artificial, que permitirá a comercialização dos seguros em todo o País.

Com mais de 3 mil clientes ativos em carteira, a maior parte no segmento automotivo, a Osten Seguros adicionou novos produtos ao seu portfólio, com o objetivo de ampliar a oferta de soluções premium para pessoas que buscam produtos diferenciados também nas modalidades de seguro pessoal (vida, saúde e odontológico), para bens móveis de alto valor, como embarcações, aeronaves, joias e eletrônicos, e de seguro residencial.

“Estamos levando novos produtos para o mercado, com o apoio de uma equipe especializada e visão consultiva, a fim de prover soluções de seguro ao longo de toda a cadeia de valor automotiva e atender nossos clientes em todas as suas necessidades de contratação de apólices, tanto pessoais quanto corporativas”, conta Odorico Rebelo, gerente de Seguros e Benefícios da Osten Seguros.

Para isso, a corretora desenvolveu uma estrutura de tecnologia que permitirá à corretora vender seguros digitalmente, dando maior capilaridade e atingindo outras regiões do País.

Apoiada em recursos como Inteligência Artificial e Big Data, Rebelo afirma que a nova plataforma também possibilitará personalizar as ofertas e oferecer as melhores soluções para cada cliente, a partir das análises de perfil. Além disso, será possível monitorar as ofertas da concorrência, a fim de proporcionar mais competitividade e agilidade às cotações da corretora.

“Tanto os novos produtos quanto a oferta digital de cotação e contratação de seguros foram desenhados para complementar a experiência dos nossos clientes, com o mesmo grau de atenção e personalização que eles estão habituados a receber do Osten Group, e sempre com o suporte dos nossos consultores, em qualquer momento dessa jornada”, destaca o executivo.

A meta da companhia é crescer em 45% o número de apólices, com um capital segurado superior a R$ 350 milhões até o final deste ano.

N.F.

Revista Apólice