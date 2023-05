Omni1 firma parceria com a Zurich

A seguradora Zurich, parceira do Grupo Omni na distribuição de produtos de seguridade desde 2010, foi escolhida pela Omni1, joint venture entre o Grupo Wiz Co e o Grupo, para ofertar o seguro prestamista com exclusividade e demais seguros correlatos no balcão da empresa, por 5 anos. A parceria é relevante para ampliar o portfólio de produtos oferecido pela seguradora.

“Após mais de uma década de uma parceria muito próspera, agora também somos parceiros da Omni1, com o compromisso de aperfeiçoar ainda mais nosso portfólio de produtos, prezando sempre pela melhor experiência dos nossos clientes”, afirma Luís Reis, diretor executivo de Parcerias da Zurich.

A joint venture realiza a comercialização de seguros no modelo bancassurance e conta com produtos como prestamista e assistências veicular e residencial. Agora, amplia o seu portfólio de produtos de seguros e atuação no Grupo Omni, reforçando o movimento de consolidação da parceria com a seguradora.

O seguro prestamista é o foco principal da parceria. “O seguro prestamista é uma proteção importante para o consumidor, especialmente em momentos de instabilidade da economia como o que estamos vivendo atualmente. Essa parceria chega para ampliar a oferta de produtos em nossos canais de distribuição, o que também confere grande oportunidade para a Zurich, que passa a contar com a expertise da corretora na distribuição de produtos de seguridade associados aos financiamentos de automóveis”, destaca o diretor executivo da Omni1, Reinaldo da Silva.

Reis ressalta também a importância da disseminação do produto através da parceria, já que o seguro prestamista pode amortizar ou custear total ou parcialmente a obrigação financeira do segurado.

“Em um cenário com mais de 70 milhões de brasileiros negativados, poder ofertar uma proteção como essa através da parceria com a Omni1 significa contribuir para a educação financeira dos clientes, que podem ter seu patrimônio protegido caso algum infortúnio aconteça”, pontua Luís. “A aderência ao produto mostra que a disseminação desse tipo de proteção tem sido bem-sucedida”.

Expertise no modelo de distribuição

A Zurich destaca a relevância da parceria com a Omni1 e segue ampliando a distribuição de seguros comercializados por meio das demais parceiras, que em 2023, já somam mais de 100. Reis enfatiza que o leque diferenciado de produtos e parceiros coloca a companhia em uma posição de alcançar diferentes públicos.

Flexível, a seguradora soma milhões de clientes junto a parceiros de diferentes setores, como bancos, empresas financeiras, varejistas, empresas de Telecom, entre outras. Reis explica que as operações são viáveis graças ao grande investimento da seguradora em tecnologia, sobretudo em APIs (Interfaces de Programação de Aplicações, na sigla em inglês).

“Eles são facilitadores para as empresas interessadas em distribuir os seguros, já que permitem que sistemas de diferentes linguagens de programações sejam integrados de forma rápida, fácil e segura, sem a necessidade de grandes investimentos por parte do parceiro”, pontua o executivo.

A diversidade e qualidade dos produtos da seguradora, bem como a capacidade tecnológica da seguradora, foram atrativos para a Omni1 fechar a parceria. “A Zurich é uma empresa sólida e com expertise no mercado de seguros, o que nos deu a confiança de selar essa parceria. Estamos muito otimistas e certos do sucesso dessa união”, afirma Silva.

N.F.

Revista Apólice