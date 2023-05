Nilton Molina participa de workshop com jornalistas promovido pela CNseg

O presidente do Conselho de Administração da MAG Seguros e do Instituto de Longevidade, Nilton Molina, participou no último sábado, 27 de maio, da primeira edição do Workshop com Jornalistas, promovido pela CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras). O evento, que visa disseminar a importância das soluções de seguros e o impacto do setor na economia brasileira, reuniu profissionais dos principais veículos de imprensa do país na sede da CNseg, no Rio de Janeiro.

Durante sua explanação no evento, além de destacar o impacto de contar com soluções como as oferecidas pelo mercado de seguros para a sustentabilidade financeira dos mais longevos e apresentar algumas sugestões ao mercado, Molina ressaltou a importância da imprensa na disseminação de informações referentes ao seguro.

“Todos nós, operadores do mercado de seguros e também os jornalistas aqui presentes, temos uma enorme responsabilidade. Nós precisamos fazer com que as informações apresentadas ao longo destes dois dias de workshop e as preocupações expostas aqui cheguem à sociedade. Para compreender a importância do seguro e da previdência é fundamental que o conhecimento chegue às pessoas e a imprensa tem um papel fundamental neste caso”, destacou Molina.

Molina encerrou o painel “Seguro como instrumento de educação financeira e longevidade”, que foi mediado por Carla Simões, superintendente executiva de Comunicação da CNseg, e contou ainda com as participações de Ângela Assis, CEO da Brasilprev; Estevão Scripilliti, diretor da Bradesco Vida e Previdência; e Carlos Heitor Campani, Especialista em Educação Financeira, Pesquisador e Professor da ENS (Escola Nacional de Seguros).

