Mercado global de seguros cyber atingirá US$ 33,4 bilhões em 2027

O mercado global de seguros cyber registrou um crescimento significativo em 2020 e 2021, em grande parte devido a prêmios substancialmente elevados. O aumento da frequência e gravidade dos ataques cibernéticos, juntamente com a mudança global para o trabalho remoto após a pandemia, fez com que as seguradoras aumentassem os preços. Nesse cenário, o mercado global de seguros cyber deve crescer de US$ 16,7 bilhões em prêmios diretos emitidos (DWP) em 2022 para US$ 33,4 bilhões em 2027, de acordo com a GlobalData.

O último relatório da GlobalData ‘Inteligência Temática: Seguro Cibernético 2023’ revela que, mesmo com a demanda em declínio, devido aos rápidos aumentos de preços premium, o DWP global no mercado cresceu de forma saudável em 2021 (66,5%) e 2022 (42,7%).

Benjamin Hatton, analista de seguros da GlobalData , comenta : “Conforme os prêmios diminuem gradualmente no segundo semestre de 2023, e à medida que as condições econômicas se tornam menos onerosas para as empresas, a demanda por seguro cyber deve crescer daqui para frente. Maiores níveis de segurança cibernética, tendências mais baixas para pagar demandas de resgate, exclusões de guerra e um cenário de seguro mais competitivo se unirão para manter os preços sob controle no futuro. Espera-se que isso encoraje gradualmente uma maior aceitação de apólices, tanto em espaços pessoais quanto comerciais, levando a uma taxa de crescimento de mercado persistentemente forte ao longo do período”.

Os riscos cibernéticos globais continuam a crescer para as empresas após a pandemia, com muitas PME’s do Reino Unido reconhecendo que seus riscos cibernéticos aumentaram desde então. De acordo com a Pesquisa de Seguros para PME’s do Reino Unido de 2022 da GlobalData, quase 50% das empresas de médio porte disseram que seu risco cibernético aumentou, até certo ponto, desde o início do Covid-19.

Hatton conclui : “O clima econômico difícil pode estar impedindo algumas empresas de comprar cobertura cibernética no momento, mas, à medida que as economias voltam ao crescimento, os seguros cyber parecem destinados a receber uma forte demanda daqui para frente.”

N.F.

