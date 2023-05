Mediação online da Generali Brasil é finalista de prêmio internacional

Em 2023, com um projeto de mediação online, a Generali Brasil foi selecionada pela primeira vez como uma das nove finalistas ao prêmio Qorus-Accenture Innovation in Insurance Awards 2023. A premiação identifica e premia os projetos mais inovadores no setor de seguros e tem como objetivo incentivar e destacar as melhores práticas em todo o mundo.



O projeto inscrito foi o “On Line Mediation – Litigation avoidance in brazilian insurance disputes”. “A iniciativa nos proporcionou muitos benefícios, como alta efetividade e menos processos na Justiça, principalmente durante o período mais crítico da pandemia de Covid-19, em que as pessoas precisaram ficar mais tempo em suas casas”, diz Conrado Gordon, Chief Insurance Officer da Generali Brasil. A votação está aberta até 24 de maio, no link .

K.L.

Revista Apólice