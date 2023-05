Mapfre lança campanha para premiar jornada de corretores no Brasil

A Mapfre segue apostando no relacionamento com seus parceiros. A seguradora lançou a campanha “Acelera Mapfre 2023”, desenvolvida exclusivamente para o Brasil e com muitas premiações ao longo do ano para os corretores participantes.

“Essa ação faz parte de um movimento constante da companhia de revitalizar e potencializar ainda mais a relação que temos com os corretores. Criamos facilitadores para que os profissionais possam vender e pontuar na campanha”, conta Jonson Souza, diretor comercial do Canal Corretor da companhia.

Com duração de um ano, a ação pretende premiar corretores de acordo com suas pontuações, adquiridas a cada produto vendido desde janeiro deste ano. A campanha considera as vendas dos ramos de Automóvel, Vida, Massificados e Agro, considerados estratégicos pela empresa e com alto envolvimento do corretor na jornada do cliente. “Não é necessário que o corretor produza em todas as linhas para acumular pontos, mas quanto maior for sua pontuação a cada mês, mais chances ele tem de conquistar nossos prêmios. A multiplicidade de produtos faz com que ele receba pontuações extras na campanha e possa alterar o acesso dele na companhia”, explica Souza.

A campanha “Acelera Mapfre 2023” tem como principal premiação uma viagem exclusiva para o Hotel Fasano Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. O corretor premiado vai poder levar um acompanhante e aproveitar não apenas o local, mas toda uma experiência desenvolvida especialmente para ele. A ação também vai contar com premiações intermediárias para incentivar e estimular o corretor ao longo de todo o ano. Entre os prêmios mensais e trimestrais estão itens para casa, escritório e dia a dia do profissional como assistente virtual, geladeira portátil, aspirador robô, churrasqueira, kit escritório e caixa de som, entre outros.

A nova ação da Mapfre se conecta ao programa de segmentação de corretores da companhia, que divide os profissionais nas categorias Diamante, Ouro, Prata e Bronze para oferecer benefícios personalizados e fortalecer a parceria. “Hoje, atuamos com 17 mil corretores e queremos alcançar a marca de 34 mil em três anos. Nossa expectativa com essa campanha é que os corretores se sintam cada vez mais parte integrante do nosso negócio.”, conclui Souza.

Mais informações sobre a campanha estão disponíveis neste link.