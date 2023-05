Mapfre completa 90 anos olhando para o microsseguro

Compartilhar no

EXCLUSIVO – Presente no Brasil desde 1992, a Mapfre completa 90 anos preocupa em sensibilizar a população de forma general sobre a importância do seguro. A companhia apoia o PDMS (Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros) e pretende investir para conquistas novos clientes, sejam eles de carteira como agro ou microsseguros.

Fernando Serrabona, CEO do Grupo Mapfre, ressaltou, em café da manhã com jornalistas, a grande oportunidade que o Brasil representa para a companhia, uma vez que a operação brasileira é a segunda maior do grupo. “Apesar das mudanças econômicas e políticas, o Brasil ainda tem muito espaço para crescimento nas carteiras de vida, por exemplo. Se tirarmos da conta os seguros prestamista e em grupo, percebemos que pouquíssimas pessoas possuem algum tipo de proteção”.

Entre os objetivos da Mapfre para o futuro está o de quase dobrar a quantidade de corretores parceiros, chegando a 34 mil profissionais em três anos. Felipe Nascimento, CEO da Mapfre Seguros, aponta que após passar por um processo de transformação para atingir o equilíbrio técnico, a seguradora agora pretende ser mais agressiva comercialmente.

Para tanto a seguradora está fazendo um roadshow para trazer novos parceiros para a sua base. Em outra ponta, a Mapfre está investindo em tecnologia para atender sua base de clientes de seguro automóvel. “Em nossa oficina de inovação já contamos com projetos que utilizam inteligência artificial. Um deles é sobre estimativa de danos por imagens para o seguro automóvel. O impacto no nível de satisfação do cliente é grande, mas primeiro ele está sendo testado para depois ser escalado”, adianta.

A seguradora também está investindo em um projeto de microsseguros, para atender microempreendedores de comunidades paulistas. Por enquanto, o projeto ainda está em fase de elaboração, para ele será uma forma de estimular a economia circular da região atendida, através da prestação de serviços por pessoas do local.

Kelly Lubiato

Revista Apólice