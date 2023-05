Mapfre anuncia novo diretor Comercial de Canais Estratégicos

A Mapfre anunciou a chegada do executivo Luciano Bezas como o novo diretor Comercial de Canais Estratégicos da seguradora. Com essa contratação, a empresa reforça o seu posicionamento como uma companhia multicanal, acompanhando o avanço do mercado e potencializando a sua relação com as mais diversas frentes e clientes.

Formado em Marketing e Administração e com uma visão ampla e completa de negócios B2B, vendas e comercial, Bezas acumula mais de 20 anos de experiência em liderança, com passagem por empresas de grande porte nas áreas de seguros, serviços financeiros e varejo. O executivo já foi responsável por processos de criação, estruturação e implantação de novos produtos, negócios e parcerias, além de conduzir negociações de longo ciclo e gestão de parcerias de longo prazo.

Na Mapfre, Bezas irá liderar a área Comercial de Canais Estratégicos, frente que inclui ações de varejo, acordos de distribuição de automotivos e máquinas, e relacionamento com associações e instituições financeiras como cooperativas, bancos, fintechs e Sicredi.

“A chegada de Luciano na empresa está em linha com o nosso objetivo de fortalecer a relação com os canais, além de prospectar e conquistar novas contas. Tenho certeza de que a sua experiência e conhecimento irão somar muito para a área de Canais Estratégicos da companhia”, afirma Raphael Bauer, diretor geral Comercial da seguradora.

“A Mapfre tem o histórico de ser uma seguradora multicanal com a sua diversidade de frentes de distribuição, associada a um grande portfólio de produtos e uma operação com capilaridade geográfica nacional. Eu chego com a missão de ajudar a companhia a agregar novos meios de atendimento para estar ainda mais próxima dos clientes, além de atingir novos consumidores.”, explica Bezas.

