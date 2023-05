Maio Amarelo: Seguradoras devem trabalhar na conscientização de motoristas

EXCLUSIVO – O movimento Maio Amarelo é uma campanha de conscientização da segurança no trânsito, cuja primeira edição ocorreu em 2014. A ação foi baseada em uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, que definiu o período entre 2011 e 2020 como a “década de ações para a segurança no trânsito”. No Brasil, em sua 10ª edição, o tema da campanha deste ano é “No trânsito, escolha a vida”, definido pela Resolução nº 980/2022 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), contando com apoio de vários setores da esfera do governo, órgãos e instituições públicas e privadas.

Em 2021, em Genebra, na Suíça, a OMS (Organização Mundial da Saúde) lançou a Década de Ação pela Segurança no Trânsito 2021-2030, que tem a meta prevenir ao menos 50% das mortes e lesões no trânsito até 2030. Além disso, na mesma época, a ONU (Organização das Nações Unidas), em cooperação com outros parceiros da UN Road Safety Collaboration, desenvolveram um Plano Global para a Década de Ação. Segundo dados do Ministério da Saúde, anualmente, no Brasil ocorrem cerca de 40 mil mortes no trânsito.

Mario Cavalcante

“Acreditamos que a campanha Maio Amarelo proporciona uma grande oportunidade para chamarmos a atenção da população sobre a importância de se ter uma direção responsável, principalmente por conta do alto número de acidentes com vítimas no trânsito. Por meio dessa ação, enfatizamos a importância de conscientizar e sensibilizar a sociedade em relação a um trânsito mais seguro e, consequentemente, auxiliar a reduzir o índice de acidentes e problemas na mobilidade urbana”, afirma Mario Cavalcante, diretor de Massificados da Liberty Seguros.

De acordo com o executivo, ao apoiar movimentos como o Maio Amarelo, as seguradoras contribuem para a promoção de uma cultura de cuidado no trânsito, o que pode gerar impactos positivos na sociedade em geral e estimular outros motoristas a adotarem comportamentos mais seguros. “Por isso, incentivamos nossos clientes a não usarem celular enquanto dirigem, colocarem o cinto de segurança e respeitarem as leis de trânsito. Afinal, elas foram criadas justamente para que os condutores tenham maior segurança. Além disso, é importante respeitar os limites de velocidade das vias e sempre estar atento aos outros motoristas. Direção defensiva é essencial para que o número de mortes e acidentes diminuam”.

Carla Oliveira

Carla Oliveira, diretora de Automóvel da HDI Seguros, ressalta que as boas práticas no trânsito, além de preservar vidas, influenciam diretamente em outros fatores, como o seguro do automóvel. “O comportamento do motorista ao volante vai impactar, por exemplo, no preço do seguro do carro dele. Se o motorista tem um histórico de envolvimento em acidentes de trânsito, provavelmente, o valor do seguro será mais alto. Acreditamos que as ações conjuntas podem auxiliar a diminuir o número de acidentes no trânsito. Ou seja, a educação e conscientização sobre o comportamento do segurado, bem como os benefícios que ele pode obter a partir do seguro do automóvel”.

Para premiar bons motoristas e ajudar a reduzir o número de acidentes no trânsito, a Porto organiza a campanha Trânsito+Gentil, que foi criada em 2010 e tem como objetivo fomentar a gentileza e o respeito entre motoristas, passageiros, ciclistas e pedestres. O aplicativo T+G (Trânsito+Gentil) auxilia na dirigibilidade e incentiva o usuário a ser um motorista mais consciente. Durante o uso da ferramenta, o condutor vai somando pontos de acordo com as suas atitudes no trânsito. Dependendo da pontuação, a seguradora concede descontos de até 25% para todos os usuários na contratação ou renovação do seguro automóvel.

A Porto investe, também, em campanhas para incentivar cada vez mais a segurança nas estradas, como a promoção lançada no período de carnaval, na qual ao realizar a troca do óleo e o filtro do ar-condicionado, o consumidor ganhava o balanceamento das quatro rodas. Outra ação para estimular a responsabilidade no trânsito é a “Motorista da Vez”, na qual um condutor contratado pela empresa leva o segurado e o veículo de volta para casa em segurança, garantindo tranquilidade, evitando acidentes e respeitando a Lei Seca. Em 2022, a companhia registrou 4500 acionamentos desse serviço, uma média de 375 por mês. “É importante trazer essa conscientização, pois as seguradoras possuem uma visão panorâmica do que um acidente de trânsito pode causar, como perdas financeiras e o desgaste emocional das vítimas e das famílias”, informou a assessoria de imprensa da seguradora.

Nicole Fraga

Revista Apólice