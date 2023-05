MAG Seguros renova parceria com a Sodexo

A MAG Seguros acabou de anunciar a renovação por cinco anos da parceria com a Sodexo Benefícios e Incentivos. O acordo entre as empresas é um dos pioneiros no mercado segurador e está em vigor desde 2013.

A parceria tem o objetivo de garantir a distribuição de seguros de vida por meio de estabelecimentos credenciados pela Sodexo, e já conta com resultados expressivos.

”Estamos muito felizes com a renovação dessa parceria. A Sodexo tem sido muito importante para a propagação da cultura do seguro no país por meio desta parceria, e queremos seguir com este propósito junto aos estabelecimentos comerciais de pequeno e médio porte, como os credenciados pelo parceiro”, destaca Carice Weber, diretora de Afinidades e Massificados da seguradora.

”Temos como objetivo oferecer soluções de qualidade para nossos clientes, independentemente de seu porte, e a parceria com a MAG Seguros reitera especialmente esse cuidado com os pequenos e médios negócios. Certamente, os estabelecimentos serão os maiores beneficiados com essa renovação, uma vez que continuarão tendo à disposição um seguro de vida desenhado para atender as suas necessidades”, afirma Antônio Aguiar (Tombé), diretor de Estabelecimentos da Sodexo.

Como funciona?

Bares, restaurantes, padarias e minimercados entram em contato com a empresa de benefícios por meio da central de vendas ou pelo autosserviço para credenciamento, e assim poder aceitar o cartão Sodexo como meio de pagamento. Durante esse processo, o seguro de vida global Sodexo Pass é ofertado com condições exclusivas e especiais para sócios, funcionários e estagiários, atendendo a convenção coletiva da categoria.

”O seguro de vida é uma solução que resguarda a proprietários e colaboradores diante dos imprevistos que podem acontecer no dia a dia. Além de adaptável às possibilidades financeiras da empresa, de acordo com o tamanho e o ramo, o seguro garante socorro financeiro aos empresários e assistência aos segurados em diversas situações”, destaca Carice.

“A Sodexo Corretora busca atender as necessidades dos seus estabelecimentos, analisando as tendencias de mercado e aprimorando as ofertas de produtos e serviços voltados a seguros, assistências e bem-estar e saúde criando e cultivando relações de longo prazo com nossos estabelecimentos”, destaca Raquel Guerreiro, gerente de Produtos da Sodexo.

