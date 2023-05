Lockton apresenta nova diretora de RH do Brasil, América Latina e Caribe

A Lockton oficializou a chegada de Vanessa Cabral como diretora de Recursos Humanos do Brasil, América Latina e Caribe. Formada em Administração de Empresas, com MBA em Gestão de Negócios e Finanças pela Fundação Instituto de Administração (FIA), a executiva conta também com uma formação em Coaching pelo Erickson International e gestão de mudanças pela Harvard Business School nos Estados Unidos.

Com 20 anos de experiência na área de Recursos Humanos, com ênfase no mercado financeiro, Vanessa possui experiência em desenvolvimento humano e organizacional, liderando estratégias de fortalecimento cultural com foco em inovação e crescimento dos negócios, conquistando o reconhecimento de práticas de RH pela GPTW, Glassdoor e Humanizadas.

“A cultura de centralidade no cliente e empreendedorismo reflete positivamente no crescimento da Lockton nos últimos anos, bem como na qualidade dos serviços prestados, uma vez que o principal foco da organização está na satisfação dos seus clientes e parceiros”, afirma a executiva.

Segundo Vanessa, o objetivo da companhia é investir cada vez mais em pessoas e ser a melhor corretora de seguros para se trabalhar no Brasil e região. “Queremos proporcionar a melhor experiência para nossos colaboradores e fomentar um ambiente inclusivo e de desenvolvimento para todos”, conclui.

