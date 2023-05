Lockton anuncia aquisição da THB Brasil

A Lockton anunciou a aquisição da THB Brasil, empresa do Grupo Amwins. A combinação de dois grandes players do mercado de seguros e consultoria resultará em um negócio grande rentabilidade, viabilizando acesso a soluções inovadoras para todos os clientes.

Eduardo Lucena, CEO da THB Brasil, assume como Deputy CEO da Lockton Brasil. Outros executivos da THB também farão parte do board executivo da companhia. Os demais termos da transação não foram revelados.

“Estamos motivados para começar essa nova fase da corretora”, comenta José Otávio Sampaio, CEO da Lockton Brasil. “As duas companhias, separadamente, apresentaram um desempenho excepcional nos últimos anos. Com essa transação, a empresa se tornará ainda melhor, permitindo uma expansão significativa e duradoura no relacionamento com nossos clientes, seguradoras e resseguradoras. Criaremos mais oportunidades aos nossos colaboradores para alcançarmos juntos o nosso objetivo de dobrar de tamanho nos próximos 3 anos”, diz.

A aquisição da THB é um dos investimentos feitos pela Lockton com o objetivo de expandir suas operações no mercado brasileiro. Recentemente, a corretora atraiu os melhores talentos em Risk Solutions, People Solutions e Reinsurance. Com a THB, a Lockton reforça seu time comercial, expande sua capacidade no país e abre oportunidades de novos negócios e no desenvolvimento de produtos.

“O mercado de seguros brasileiro deve crescer nos próximos anos e, para mantermos nossa competitividade, precisamos inovar constantemente para atender às necessidades de nossos clientes”, diz Eduardo Lucena, CEO da THB Brasil. “Estamos entusiasmados para unirmos forças com a Lockton e fazermos parte desta cultura independente, centrada no cliente e focada em pessoas”.

Para atender as demandas do mercado e continuar oferecendo serviços personalizados aos clientes e parceiros da companhia, a estrutura do corpo executivo passa a ter o seguinte formato:

– José Otávio Sampaio permanece como CEO da Lockton Brasil;

– Eduardo Lucena, CEO da THB Brasil, torna-se Deputy CEO da Lockton Brasil;

– Felipe Leão de Moura, presidente da THB Brasil, assume a operação de Risk Solutions;

– Marcello Avena permanece à frente da operação de People Solutions;

– Conrado Malburg continua responsável por Reinsurance;

– Carlos Eduardo Sarkovas segue no comando da área comercial.

N.F.

Revista Apólice