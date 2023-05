Liberty Seguros registra crescimento de 39% em prêmios emitidos

Após crescer 37% em 2022, o Grupo Liberty Brasil, parte do Grupo Liberty Mutual, anunciou expansão de 39% em prêmios emitidos no primeiro trimestre de 2023, em comparação ao mesmo período do ano passado. A companhia registrou R$ 143 milhões de lucro líquido no período e índice combinado de 90%, devolvendo à sociedade R$ 908 milhões em sinistros pagos. Os resultados consolidam a estratégia de crescimento com rentabilidade da seguradora.

Um dos destaques foi o desempenho do segmento de Automóvel, que cresceu 49% em relação ao primeiro trimestre de 2022, e fez a companhia subir uma posição no ranking da Susep (Superintendência de Seguros Privados), assumindo a 4ª colocação entre as principais seguradoras do segmento de automóveis do país.

Os resultados históricos da empresa são consequência de um conjunto de iniciativas envolvendo diversas áreas. A Liberty vem fazendo um trabalho importante na evolução do modelo de distribuição, precificação e eficiência dos custos operacionais. Tais ações somam-se ao forte compromisso de oferecer as melhores experiências para os clientes, parceiros de vendas e colaboradores alavancando o poder do digital – enquanto continua a se expandir no mercado brasileiro.

A empresa segue investindo para transformar a jornada dos públicos e anunciou uma série de melhorias nos processos de atendimento e de pós-venda. Um exemplo recente é que, desde março, clientes que possuem seguros para automóveis têm a possibilidade de abrir sinistros de roubo e furto, e podem solicitar o voucher de mobilidade, que é um crédito disponibilizado em aplicativos de mobilidade durante o reparo do veículo, ou carro reserva, tudo diretamente pelo app da seguradora. Além disso, agora também é possível enviar documentos relacionados a sinistros diretamente por WhatsApp, de forma ágil e simplificada.

A Liberty mantém investimentos na experiência dos corretores parceiros por meio de ferramentas digitais de ponta, ações de capacitação e de incentivo. Atualmente, além das Campanhas Conexão Mundo e Conexão Brasil, a companhia está promovendo duas iniciativas de destaque para apoiar o crescimento dos corretores no segmento de Vida. A campanha Cresça com o Vida, que em 2022 premiou mais de oito mil profissionais, vai reconhecer os corretores que mais se destacarem nas vendas. A seguradora também lançou mais uma edição do Acelera no Vida, curso de capacitação que já contou com a participação de mais de 200 corretores e foi criado para auxiliá-los na abordagem de vendas do seguro de vida.

“Fechamos 2022 com excelente performance e começamos 2023 com impulso, atingindo marcas históricas para a companhia. Tenho muito orgulho de anunciar os resultados do trimestre e confiança de que nossa cultura e estratégia fortes nos levarão a ampliar ainda mais o nosso alcance. Agradeço aos nossos times e parceiros, que dão seu melhor cada dia; continuaremos trabalhando diligentemente em conjunto na busca do nosso propósito de entregar experiências excepcionais aos nossos públicos” finaliza Patricia Chacon, CEO da seguradora.

