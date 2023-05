Liberty Seguros promove Encontro Nacional do Conselho de Corretores

A Liberty Seguros promoveu, no último dia 25 de maio, o Encontro Nacional do Conselho de Corretores, que ocorreu em sua sede no Brooklin, em São Paulo. O evento contou com a participação de todos os porta-vozes da companhia, além de 24 corretores parceiros, quatro de cada região do país. Entre eles, 12 fazem parte do grupo de conselheiros formado em 2019.

O encontro, que reuniu corretores e executivos da seguradora, teve como principal intuito a co-criação de soluções para aprimorar a experiência dos parceiros e clientes na jornada de uso de assistências, além de marcar a transição de um grupo de conselheiros, cujo mandato era de dois anos, para outro. Os participantes tiveram a oportunidade de visitar as operações da Fácil Assist, empresa do grupo que oferece soluções customizadas de assistências para o mercado segurador, em São Bernardo do Campo, e entender melhor como funcionam os processos.

O Conselho de Corretores é uma das fortalezas da companhia e faz parte do Programa Cresça com a Liberty, que busca criar soluções, ferramentas e conhecimento para alavancar o crescimento dos corretores, principal canal de distribuição da companhia. De acordo com a CEO da seguradora, Patricia Chacon, a criação do Conselho visa estreitar o relacionamento entre a empresa e os corretores, trazendo o olhar dos parceiros para o desenvolvimento de projetos, além de identificar oportunidades de inovação para os negócios.

“Nós iniciamos o Conselho de Corretores em 2015 e esta é a terceira turma. Ficamos muito felizes com esse movimento, porque, durante a jornada, fomos capazes de entregar muitas iniciativas e projetos extremamente importantes, como a marca Aliro, a ferramenta Meu Marketing e o novo portal do corretor, que traz novas funcionalidades que podem ser customizadas para atender melhor às necessidades de cada um, além de novos painéis e informações para uma gestão mais fluida da carteira de clientes, entre outras transformações, que só foram possíveis por conta do trabalho de co-criação com nossos corretores parceiros”, observa Patricia. “O corretor é fundamental para nós e para o nosso negócio, portanto faz parte do papel da Liberty como seguradora apoiá-los e oferecer a eles as ferramentas e condições necessárias para que continuem levando segurança e proteção para as pessoas”, completa.

