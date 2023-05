Korsa Seguros aposta em solução para empresas de logística e transporte

Com objetivo de otimizar o atendimento, a Korsa Seguros, corretora voltada para os setores de logística e transportes, criou o produto Korsa 360°, que segue recebendo investimentos em diversas atualizações tecnológicas e adesões de novos serviços, permitindo ao cliente ter um único interlocutor para vários serviços.

O presidente da empresa, James Theodoro, destaca que a proposta principal foi a de agregar e trazer acesso a vários produtos e serviços que auxiliem os clientes no crescimento do seu negócio. “Uma ferramenta que tem funcionalidade em todo o território nacional, com uma estrutura de pronta resposta e inteligência logística. Além de contar com uma Central de atendimento 24 horas, que mobiliza os recursos disponíveis e necessários em caso de qualquer imprevisto que venha acontecer”, explica.

Entre os serviços oferecidos no produto Korsa 360°, estão: Seguros Corporativo, Gerenciamento de Riscos, Gestão de Benefícios, Atendimento Emergencial Ambiental, Certificações, Prevenção e Combate a Incêndio, Gestão de Abastecimento e Meio Eletrônico de Pagamento frete e pedágio.

Um balanço realizado no primeiro trimestre de 2023 trouxe um resultado exponencialmente positivo para a empresa, que atingiu a marca de 464% de aumento no lucro líquido. Ainda analisando os dados, a receita alcançada aumentou 58% a mais do que no primeiro trimestre de 2022.

Sobre o Korsa 360º, James afirma, “o cliente pode comprar tudo ou nada, não há amarração de espécie alguma. Dependendo do pacote, será possível ter acesso a diversas cortesias em vários serviços, com alto nível de serviço e com um único interlocutor”.

O sucesso da operação é efeito dos investimentos realizados pela empresa no último ano, mais especificamente na área comercial, na contratação de profissionais experientes e em regiões estratégicas, somados aos produtos desenvolvidos.

