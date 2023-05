It’sSeg cresce 17 % e encerra 2022 com R$ 5,09 bi em prêmios

Compartilhar no

A It´sSeg Company movimentou R$ 5,09 bilhões em prêmios em 2022, volume 17% maior que os R$ 4,22 bilhões registrados em 2021.

Fundada em 2014 pelo executivo Thomaz Menezes, ex-presidente da Marsh e SulAmérica Seguros, e adquirida em 2021 pela Acrisure, a corretora fechou ano passado com 1,6 milhões de vidas administradas em carteiras de planos de saúde, odontológicos e seguros de vida. A companhia tem hoje cerca de 1 mil clientes corporativos, 850 colaboradores e 16 escritórios espalhados pelo Brasil.

Desde o início de suas operações, a It´sSeg fez 12 aquisições no Brasil. A companhia incorporou ao longo dos últimos anos as corretoras Gebram, Basel, B2P, Grupo Raduan, Torres Benefícios, Barela Seguros, Você Clube, PMR Seguros, LP, Bergus, Victory e MBS Seguros.

Segundo Thomaz Menezes, CEO da corretora, a empresa continuará atuando como consolidadora de mercado neste ano. “Estamos de olho em novas aquisições para ampliarmos nossa participação no mercado brasileiro. Pretendemos dobrar de tamanho em três anos”, aponta.

De acordo com Menezes, o mercado de benefícios tem apresentado um bom ritmo de crescimento e ajudado a impulsionar os resultados. “Ramos elementares já representam 24% do nosso negócio enquanto gestão de benefícios, 74%. A B2P ficou com os demais 2%. Há uma expectativa de continuarmos expandindo nossos negócios por meio de parcerias e ganhos de escala em setores estratégicos, como o agro. Isso vai representar mais contratações e uma demanda maior das empresas por gerenciamento de suas carteiras de benefícios”.

A Acrisure, proprietária da It’sSeg, é especializada em serviços financeiros baseados em inteligência, fornecendo uma ampla gama de produtos, incluindo seguros, gerenciamento de ativos, serviços imobiliários e serviços cibernéticos. A empresa aumentou a receita de US$ 38 milhões para cerca de US$ 4 bilhões em pouco mais de nove anos.

