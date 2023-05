IRB Brasil RE inaugura nova sede no Rio de Janeiro em junho

O IRB Brasil Re já definiu sua nova sede no Rio de Janeiro: o Ventura Corporate Towers, localizado na Av. República do Chile, no Centro.

“O escritório está em linha com a nova empresa, mais leve, ágil e eficiente. Além de ser moderno, o espaço favorece a integração dos colaboradores, a troca de conhecimento entre as áreas e a proximidade com os nossos clientes e parceiros de negócios”, afirma o CEO do ressegurador, Marcos Falcão.

Nesta semana, funcionários visitaram a fase final das obras. A mudança ocorrerá em junho.

N.F.

