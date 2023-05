Investimentos globais em insurtechs volta a crescer

Após sua redefinição ampla em 2022, os investimentos para o setor global de InsurTechs aumentou para US$ 1,39 bilhão durante o primeiro trimestre de 2023, um aumento de 37,6% em relação aos US$ 1,01 bilhão no quarto trimestre de 2022, seu menor total trimestral desde o primeiro trimestre de 2020. O tamanho médio dos negócios aumentou 25,3%, mas a contagem de negócios permaneceu estável. O financiamento da mega-rodada representou apenas 12,9% do total, o menor desde a queda do primeiro trimestre de 2020, de acordo com o último Relatório Global InsurTech da Gallagher Re, corretora global de resseguros.

O financiamento da P&C InsurTech impulsionou o aumento trimestral do investimento, com um aumento de mais de 53%, para US$ 967,89 milhões. A arrecadação de fundos da L&H também cresceu, subindo 9,6% para $ 420,73 milhões. O financiamento total em estágio inicial foi de US$ 423,59 milhões, embora o financiamento de L&H em estágio inicial tenha caído 44,3% em relação ao quarto trimestre de 2022, para US$ 119,04 milhões. O acordo médio em estágio inicial aumentou 28%, para US$ 8,31 milhões. A maioria dos investimentos das (res)seguradoras ocorreu em rodadas iniciais, uma tendência observada há seis trimestres consecutivos.

Os totais gerais de financiamento sugerem que 2023 pode marcar um retorno aos níveis mais “normais” de aumento suave do financiamento de InsurTech experimentado antes de 2021, quando 62% dos investimentos foram por meio de mega-rodadas, em comparação com 41% em 2022.

Andrew Johnston, chefe global de InsurTech da Gallagher Re, diz: “2023 pode ser o início de uma nova era para a InsurTech. 2021, sem dúvida, marcou o pico do financiamento, alimentado pela incerteza do Covid-19 e um crescendo que ocorre organicamente. O setor voltou à realidade em 2022, levando a algumas reestruturações sérias, ações de redução de custos e novas estratégias de negócios. Muitas empresas não conseguiram.

“Os fundadores agora estão pensando em sustentabilidade e crescimento de longo prazo e percebendo que seus negócios precisarão puxar o arado por conta própria, confiando em suas próprias capacidades e receitas”, continuou Johnston. “Uma vantagem significativa parece ser a disposição genuína de muitos (res)seguradores, corretores e agentes de adotar a tecnologia. A pressão está, portanto, nas InsurTechs para tornar seus negócios palatáveis e que agregam valor”.

Relatório Global InsurTech

A edição do primeiro trimestre do Global InsurTech Report da Gallagher Re é o primeiro de quatro relatórios em 2023 a focar nos estágios do ciclo de vida do financiamento da InsurTech, definidos como:

Rodadas de incubação em estágio inicial (anjo, nota conversível, pré-seed, seed e seed VC)

Rodadas de aceleração em estágio inicial (série A)

Rodadas de expansão intermediária (série B e C)

Crescimento em estágio final e rodadas de exibição para saída (série D, E+, patrimônio de crescimento, PE, saídas e maioria corporativa)

O relatório, portanto, apresenta vários estudos de caso de InsurTechs cuja rodada mais recente de financiamento se encaixa nos critérios de incubação. Isso inclui Mulberri, uma plataforma de seguro integrada para empregadores; Otonomi, seguradora de cargas paramétricas; Micruity, que oferece planos de poupança para aposentadoria na América do Norte; SnapHealth, uma plataforma de comparação de preços; e Fursure, um site de seguros e serviços para animais de estimação.

Os ‘Pensamentos dos investidores’ do relatório apresentam uma sessão de perguntas e respostas com Brian O’Reilly, chefe de inovações da Greenlight Re Ventures. Brian compartilha suas opiniões sobre investimentos estratégicos e suporte de capacidade para InsurTechs em estágio inicial. ‘Deal of the Quarter’ analisa Kita, um especialista em seguro de carbono com a missão declarada de ajudar a reduzir o risco em transações de crédito de carbono por meio de seguro. Em fevereiro, a rodada de sementes com excesso de assinaturas de Kita levantou £ 4 milhões, liderada pela Octopus Ventures.

A liderança de pensamento é entregue por Gopi Rangan, sócio fundador da Sure Ventures, uma empresa de capital de risco do Vale do Silício que investe em startups em estágio inicial. Ele vê 2023 como “o ano da colaboração”, quando “corporações e empresas de capital de risco aprenderão a trabalhar em estreita colaboração”.

‘Visão da indústria’ vem de Deepon Sen Gupta, chefe global de consultoria estratégica da Gallagher Re. Sen Gupta diz: “Apesar do desempenho financeiro duvidoso das InsurTechs, elas continuaram a atrair financiamento com sucesso, impulsionadas parcialmente por investidores em busca de rendimento, mas também por investidores orientados para a tecnologia que aplicam filosofias de financiamento de estilo tecnológico – e avaliações. No entanto, os investidores estão cada vez mais focados em obter um retorno sobre seu capital e entender os prazos de retorno. Em vez de apenas ficarem hipnotizados pelo tamanho do mercado total endereçável, eles agora estão ansiosos para ver uma necessidade genuína da existência de uma InsurTech”.

K.L.

Revista Apólice