Interesse por tratamentos de saúde bucal faz plano odontológico crescer

A preocupação com dentes brancos, bonitos e saudáveis virou ‘febre’ entre os brasileiros nos últimos anos. A harmonização facial e demais tratamentos estéticos mais acessíveis ganharam espaço e as pessoas começaram a priorizar os dentes como ‘cartão de visita’, e estampar as redes sociais com sorrisos aparentes. Além da beleza externa, os tratamentos pela saúde bucal tornaram-se rotina.

Apesar da grande procura, uma das dificuldades do brasileiro são os preços que, para muitos, são considerados elevados de acordo com a média salarial e realidade socioeconômica de grande parte da população. Nesta mesma situação, a estudante Juliana Teixeira, relata que buscou uma alternativa. “Eu precisava fazer alguns tratamentos, mas ao me deparar com o orçamento vi que saia um pouco da minha realidade financeira. Então busquei alternativas. Vi que pagando um seguro odontológico, por exemplo, uma saída mais em conta que o próprio tratamento completo e que entre os benefícios do meu seguro, cobria o que eu precisava”, relata ela.

O seguro odontológico entra como uma facilidade em casos assim e funciona, basicamente, como um convênio médico focado na saúde bucal. É o que explica Antonio Carlos Fois, diretor Regional Centro-Sudeste da Lojacorr. “O seguro pode cobrir ou reembolsar parte do valor de consultas, atendimentos de urgência ou emergência, tratamentos de canais e até mesmo procedimentos mais complexos (de acordo com o plano contratado/apólice). Isso gera uma facilidade e um excelente custo-benefício para o usuário do plano ou seguro odontológico”, explica.

Ainda de acordo com ele, um dos principais benefícios é que diferente das alternâncias nos valores pagos para cada tipo de tratamento que o dentista poderá cobrar, o seguro gera uma parcela fixa. “Nesse caso o paciente consegue realizar exames e tratamentos nos consultórios, pagando somente o valor mensal do seguro”.

Não só o aumento do interesse estético do brasileiro fez com que esse tipo de seguro aumentasse exponencialmente. Segundo Thiago Vieira Furtado, da Corretora de Seguros – Sempre Bem Seguro, além desses benefícios mencionados, também podemos elencar a segurança e o imediatismo. “Assim como ocorre com o plano de saúde, quando temos um plano odontológico nos sentimos muito mais seguros e em casos de urgência e emergência, principalmente quando sofremos com dores repentinas, quedas, acidentes, pancadas ou traumas, o atendimento emergencial é liberado de imediato”, explica.

Dados de crescimento

Toda essa facilidade e benefícios chamaram a atenção dos brasileiros. Dados da Lojacorr mostram que, somente na rede, de janeiro a março de 2021 para os mesmos meses de 2022, houve um crescimento de 53,9% nas aquisições desse produto, somando o Seguro Odontológico em Grupo e Individual. O mesmo aumento é notado de 2022 para o primeiro trimestre deste ano, em que houve o crescimento de 24,5%. Para Fois esse crescimento é considerável e que foi gerado pela própria preocupação pela saúde bucal,

Quanto ao perfil, Furtado afirma que hoje são mais de 30 milhões de usuários de plano dental no Brasil, sendo 18% utilizando o formato de plano individual/familiar e 82% no formato Coletivo (empresarial ou adesão). Além disso, ele relata ainda que a maioria dos contratos é no formato empresarial e, por isso, a divisão por sexo fica praticamente empatado, sendo 49% homens e 51% mulheres. Quanto à distribuição por faixa etária, novamente pelo fato da predominância de planos empresariais, apenas 20% são usuários na faixa de 00-18 anos, 72% entre 19-58 anos e apenas 8% acima dos 59 anos. Por fim, o executivo diz que o produto tem um apelo mais popular, no qual apenas 30% possuem curso superior completo.

N.F.

Revista Apólice