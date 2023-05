Inter e Petlove se unem e lançam plano de saúde pet digital

Os clientes do Inter já podem contratar diretamente pelo aplicativo do banco o serviço de proteção médico-veterinária para os melhores amigos de quatro patas. A Inter Seguros acabou de lançar, em parceria com a Petlove, duas linhas de planos de saúde pet, que oferecem cobertura para exames e consultas em mais de 2.500 clínicas, laboratórios e especialistas espalhados pelo Brasil.

Com esse lançamento, a empresa amplia o portfólio e fortalece sua atuação na área de saúde, segmento que já conta com plano odontológico, planos de saúde para as pessoas em geral e também a plataforma de saúde 100% digital Doutor Inter, que oferece consultas a preços acessíveis. A Petlove já oferece planos de saúde pet e agora, com a parceria, completa ainda mais seu escopo, contando com planos dentro do aplicativo do banco.

A novidade estreia com planos que custam R$ 39,90 (Standard) e R$ 89,90 (Plus). A cobertura ainda inclui aplicação de vacinas, internações e cirurgias. Todos os detalhes podem ser conferidos na página oficial do novo serviço, disponível neste link. No plano plus, também estão previstos procedimentos como castração e exames especiais, além de mais de 120 procedimentos. Os planos não têm distinção de raça, porte e também não têm restrições para a idade dos animais.

“Estamos animados com mais esse lançamento, que sempre foi muito aguardado por nossos clientes. Somos a maior e mais completa plataforma digital do país e continuamos trabalhando duro para entregarmos a melhor experiência possível, alinhada a um modelo de negócios escalável e de grande rentabilidade”, afirma o CEO da Inter Seguros, Paulo Padilha.

“O nosso propósito com o plano de saúde pet é democratizar o acesso à medicina veterinária. Hoje são mais de 85 milhões de cachorros e gatos no Brasil e menos de 0,5% deles estão protegidos por um plano. Nossa cobertura de planos de saúde já alcança 150 mil pets. Temos a expectativa de crescer 200% em novas vidas até o fim do ano. Nesse sentido, é uma satisfação muito grande sermos os parceiros do Inter nesta jornada, unindo o nosso cuidado com pets e tutores com a expertise e experiência do Banco Inter no segmento.” diz Fabiano Lima, CEO da divisão de Saúde da Petlove.

Mais opções para os pets

O ecossistema digital do banco também oferece outras opções para os amantes dos pets em parceria com a Petlove. A empresa também se tornou uma loja afiliada do Inter Shop, o marketplace do Inter. O modelo permite que os clientes abram o aplicativo e sejam direcionados para o site da Petlove, onde podem comprar com cashback.

Outro produto que também foi lançado recentemente é o gift card da Petlove. Com essa opção, é possível comprar créditos para serem usados no site da empresa pelo aplicativo do Inter e dar de presente para pessoas que amam os animais de estimação.

N.F.

Revista Apólice