Insurtech Brasil 2023 debaterá os principais temas do mercado

Considerado um dos principais eventos de tecnologia e inovação para o mercado segurador, o Insurtech Brasil 2023 abordará alguns dos temas mais relevantes do setor no momento. Na agenda do encontro, que deve reunir mais de mil executivos e empresários, estarão assuntos como distribuição digital de seguros, Dados e Analytics, ESG, Inteligência Artificial Generativa e Open Insurance.

Ao todo, serão 31 painéis, sendo 11 no período da manhã na plenária principal e outros 20 que acontecerão em quatro salas durante a tarde. Para apresentar quase 30 horas de conteúdo exclusivo, o Insurtech Brasil deve reunir mais de 70 especialistas e executivos de empresas que estão inovando no setor.

A partir das 9h, o evento começa com a palestra “12 meses em 12 minutos em insurtech”, que será ministrada por José Prado, CEO do evento e diretor da Associação Brasileira de Insurtech. Ainda pela manhã acontecerá um painel envolvendo CEO’s de diferentes players desse ecossistema (insurtech, seguradora e fornecedor de serviços).

Antes da pausa para o almoço, destaque para as palestras que focam em distribuição de produtos, como o ‘Case de seguros do Sem Parar’, na sala 1; e ‘O estado do Embedded Insurance no Brasil e no mundo’, que fará uma análise da distribuição digital de seguros de forma global. Na sequência, na sala 3, ‘Open Finance e Insurance: lições aprendidas e desafios para o futuro’, também merece atenção.

Já na sala 1, às 14h, o tema ‘Dados & Analytics: estabelecendo novas fronteiras para a personalização do seguro’ abordará como a utilização estratégica de dados do cliente – do onboarding ao sinistro e à renovação – pode oferecer novas perspectivas de produtos e lucratividade. No mesmo horário, mas na sala 3, “ESG: como players do setor podem usar as práticas sustentáveis para gerar novas oportunidades de negócios” vai mostrar como é possível promover práticas sustentáveis que realmente fazem a diferença tanto em resultados internos quanto para o mercado.

Após a pausa para o coffee break, às 16h25, o painel ‘Inteligência Artificial Generativa: como essa tecnologia está mudando o jogo no mercado de seguros’ deve despertar a atenção dos conferencistas. O debate acontecerá na sala 1 e abordará como é possível melhorar produtividade da operação, do atuarial e da subscrição.

Fechando o dia, na sala 4, às 17h10, ‘Insurtech 2030: quais as tendências de futuro que irão trazer mudanças relevantes para o mercado de seguros’ mostrará as tendências do setor – como cyber insurance, metaverso, web 3.0, entre outras – que podem mudar o cenário de seguros.

Vale lembrar que o Insurtech Brasil acontecerá no dia 06 de junho, no Amcham Businness Center, em São Paulo. O evento conta com o apoio da Icatu Seguros, Sensedia, Neoway, BB Seguros, Sem Parar, Mapfre, eBaoTech, Sompo Seguros, idwall, Tivit, IZA, Teros, Akad Seguros, ITG, OutSystems, add, EZZE Seguros, Capgemini, TecBan, Marsh McLennan, Guy Carpenter, Picktow, Meu Pet Club, Suthub e Confitec.

N.F.

Revista Apólice