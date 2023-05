Icatu participa da 10ª Feira Brasileira do Varejo

Entre os dias 24 e 26 de maio, a Icatu participará da 10ª edição do FBV (Feira Brasileira do Varejo), que acontece no Centro de Eventos FIERGS, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O vice-presidente da companhia e presidente da Rio Grande Seguros, César Saut, será um dos palestrantes do painel “Como criar credibilidade, recorrência e fidelização?”, compartilhando cases da seguradora e da Rio Grande Seguros e Previdência, joint venture criada em parceria com o Banrisul, que em poucos mais de seis anos de existência já aferiu, em 2022, um movimento econômico superior a R$ 2 bilhões.

“É sempre muito significativo levarmos a Icatu e o caso da Rio Grande ao público, pois além dos resultados financeiros são cases de propósito, que geram impacto e transformação para pessoas e famílias, como também são ferramentas de estabilização de diversos setores econômicos e que são responsáveis pela sustentabilidade social e financeira das comunidades do entorno”, afirma Saut.

O executivo estará no palco principal Grandes Resultados, às 16h do dia 25, ao lado do CEO e Co-fundador da PagBrasil, Ralf Germer, e do CEO das Lojas Lebes, Otelmo Drebes. Juntos, criarão reflexões sobre os seus cases, bem como abordarão alternativas de fidelização às marcas, corroborando com o objetivo principal do evento: provocar novos olhares e estimular mudanças e transformações positivas na sociedade.

A feira acontece desde 2013 e reúne profissionais para discutir as tendências e inovações tecnológicas do mercado. Ao longo das nove edições, a FBV atingiu um público de mais de 41 mil pessoas, 600 expositores e cerca de 2 mil prospects. Neste ano, o evento terá a participação de mais de 60 palestrantes, mais de 20 horas de conteúdo e a expectativa de público de mais de 10 mil pessoas.

N.F.

